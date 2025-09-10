«Πυρά» Νετανιάχου εναντίον Κατάρ: Απελάστε ή οδηγήστε στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες – «Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου»

Με την αστάθεια στη Μέση Ανατολή να μεγαλώνει και τις «ευλογίες» του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το Ισραήλ εξαπέλυσε πλήγμα ακριβείας, πριν λίγες ώρες με στόχο την εξουδετέρωση της πολιτικής ηγεσίας του παλαιστινιακού εξτρεμιστικούς κινήματος, στην Ντόχα του Κατάρ.

Παρά τις διεθνείς αντιδράσεις για την ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου απηύθυνε σήμερα αυστηρό μήνυμα στο Κατάρ και όχι μόνο, με τη Ντόχα, να απειλεί ήδη με αντίποινα.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, έθεσε ευθείες απειλές προς το Κατάρ: «Λέω στο Κατάρ και σε όσες χώρες υποθάλπουν τρομοκράτες: πρέπει είτε να τους απελάσετε είτε να τους οδηγήσετε ενώπιον της δικαιοσύνης. Γιατί αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς», τόνισε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Με αφορμή τη συμπλήρωση αύριο, Πέμπτη 11.09.2025, 24 ετών από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα στις ΗΠΑ, ο Νετανιάχου στο μήνυμά του συνέκρινε τις επιθέσεις του Ισραήλ με τις επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001.

«Έχουμε κι εμείς μια 11η Σεπτεμβρίου», είπε. «Θυμόμαστε την 7η Οκτωβρίου (2023). Εκείνη την ημέρα, ισλαμιστές τρομοκράτες διέπραξαν τη χειρότερη θηριωδία εναντίον του εβραϊκού λαού από την εποχή του Ολοκαυτώματος», συμπλήρωσε.

«Κάναμε ακριβώς ό,τι έκαναν οι ΗΠΑ όταν κυνήγησαν τους τρομοκράτες της Αλ Κάιντα στο Αφγανιστάν, όταν πήγαν και σκότωσαν τον Οσάμα μπιν Λάντεν στο Πακιστάν», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι χώρες που επικροτούσαν τις ΗΠΑ για την εξόντωση του Οσάμα μπιν Λάντεν θα πρέπει να ντρέπονται που καταδικάζουν το Ισραήλ.