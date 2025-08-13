Πυρκαγιές στην Ευρώπη: «Ψηνόμαστε ζωντανοί» – Ο καύσωνας και η ξηρασία τροφοδοτούν τις φλόγες σε Μεσόγειο και Βαλκάνια

Χιλιάδες πυροσβέστες δίνουν μάχη με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε Πορτογαλία, Ισπανία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και Ελλάδα, καθώς ένα νέο κύμα καύσωνα ανεβάζει τον υδράργυρο πάνω από τους 40°C και επιδεινώνει μια ήδη κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με αφιέρωμα του πρακτορείου Reuters

Η Μεσόγειος και τα Βαλκάνια αντιμετωπίζουν ένα καλοκαίρι ασυνήθιστης σφοδρότητας. Η κλιματική κρίση και οι καυσωνες μετατρέπουν σταδιακά τα καλοκαίρια της περιοχής σε θερμότερες, ξηρότερες περιόδους, πιο επιρρεπείς σε πυρκαγιές μεγάλης κλίμακας. Οι επιστήμονες που επικαλείται το πρακτορείο τονίζουν ότι αυτές οι συνθήκες ευνοούν όχι μόνο την πολλαπλασίαση των εστιών φωτιάς, αλλά και την εμφάνιση ακραίων φαινομένων, που μερικές φορές θυμίζουν πραγματικούς «πύρινους στρόβιλους».

Πορτογαλία – Πυρκαγιές που καίνε εδώ και πάνω από μία εβδομάδα

Στη βόρεια Πορτογαλία, η κατάσταση χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη». Πάνω από 1.300 πυροσβέστες, με τη στήριξη 16 αεροσκαφών και ελικοπτέρων, επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο τρεις μεγάλες πυρκαγιές. Μία από αυτές, στην περιοχή Βίλα Ρεάλ, καίει αδιάκοπα εδώ και δέκα ημέρες.

«Ψηνόμαστε ζωντανοί, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί», δήλωσε ο δήμαρχος Alexandre Favaios στην κρατική τηλεόραση RTP, περιγράφοντας έναν πληθυσμό σε διαρκή πανικό, που δεν ξέρει πότε οι φλόγες θα φτάσουν στις πόρτες των σπιτιών του.

Ισπανία – 44°C, ισχυροί άνεμοι και μαζικές εκκενώσεις

Στην Ισπανία, η θερμοκρασία έφτασε τους 44°C. Ο συνδυασμός της έλλειψης βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων οδήγησε τις αρχές να θέσουν όλες τις εθνικές υπηρεσίες σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας. Σχεδόν 1.000 στρατιώτες έχουν κινητοποιηθεί για να ενισχύσουν τις δυνάμεις πυρόσβεσης.

Σε ορισμένες περιοχές, οι συνέπειες ήταν άμεσες: τα δρομολόγια των τρένων μεταξύ Γαλικίας και Μαδρίτης διακόπηκαν λόγω πυρκαγιών κοντά στις γραμμές.

Στην Καστίλλη και Λεόν, τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, περισσότεροι από 1.200 πυροσβέστες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν σε μία μόνο ημέρα 32 πυρκαγιές, με χιλιάδες κατοίκους να λαμβάνουν εντολή εκκένωσης, αφήνοντας πίσω σπίτια, φάρμες και ζώα.

Αλβανία – 30 εστίες ενεργές παρά τη στρατιωτική κινητοποίηση

Πιο ανατολικά, η Αλβανία βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα καταστροφικών πυρκαγιών. Όπως αναφέρει το Reuters, τεράστιες δασικές και αγροτικές εκτάσεις έχουν καεί τις τελευταίες ημέρες. Χθες, τριάντα εστίες παρέμεναν ενεργές, τροφοδοτούμενες από ισχυρούς ανέμους που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας έχει αναπτύξει τέσσερα στρατιωτικά ελικόπτερα και 80 στρατιώτες για να ενισχύσουν τους πυροσβέστες. Ο ανθρώπινος απολογισμός είναι βαρύς: ένας άνδρας, ύποπτος ότι έβαλε φωτιά στην αυλή του, πέθανε όταν η πυρκαγιά εξαπλώθηκε ανεξέλεγκτα.

Μαυροβούνιο – Πυρκαγιά κοντά στην πρωτεύουσα υπό έλεγχο

Στο γειτονικό Μαυροβούνιο, μια πυρκαγιά πλησίασε επικίνδυνα την Ποντγκόριτσα. Την Τρίτη, χάρη στην παρέμβαση των τοπικών δυνάμεων και εναέριων μέσων από τη Σερβία και την Κροατία, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, η πρωτεύουσα παρέμενε καλυμμένη από πυκνό καπνό.

Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε τον θάνατο ενός στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά στη μάχη με τις φλόγες.

Βαρύς ανθρώπινος απολογισμός

Σε ολόκληρη την περιοχή, οι πυρκαγιές έχουν στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Στα περίχωρα της Μαδρίτης, ένας υπάλληλος ιππικού σταθμού σκοτώθηκε όταν οι φλόγες έφτασαν σε σπίτια και αγροκτήματα. Στην Αλβανία, ένας ακόμη άνδρας έχασε τη ζωή του σε ανεξέλεγκτη φωτιά. Στο Μαυροβούνιο, ένας στρατιώτης υπέκυψε στα τραύματά του ενώ επιχειρούσε στο μέτωπο.

Αυτές οι τραγωδίες ενισχύουν το ανησυχητικό συμπέρασμα: οι συχνότεροι και εντονότεροι καύσωνες, σε συνδυασμό με την ακραία ξηρασία, καθιστούν τις πυρκαγιές πιο συχνές, πιο εκτεταμένες και πιο φονικές, αφήνοντας πίσω τους κατεστραμμένα τοπία και βαθιά τραυματισμένες κοινότητες.