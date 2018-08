Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στη Νέα Υόρκη!

Η αστυνομία κάνει έρευνα στους ορόφους του Westchester Medical Center στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ. Το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι πυροβολισμοί έλαβαν χώρα στον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, σύμφωνα με δημοσιογράφο της τοπικής ειδησεογραφικής ιστοσελίδας LoHud.

H New York Daily News ανέφερε πως υπήρχαν αναφορές αναφορές ότι ο ένοπλος ήταν ένας άνδρας ο οποίος πυροβόλησε τη σύζυγό του και έπειτα τον εαυτό του. Αυτή η αναφορά παραμένει ανεπιβεβαίωτη αυτή τη στιγμή.

#WestchesterCountyPolice responding to #WestchesterMedicalCenter for a #shooting on the 4th floor Police are responding to a report of #gunfire at a hospital in #NewYork City’s northern suburbs

images shared on social media showed pic.twitter.com/pOGCErO2R4

— TVW News (@tvwnewsindia) August 8, 2018