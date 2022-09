Μακελειό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (26.09.2022) στην πόλη Izhevsk της Ρωσίας, μετά από πυροβολισμούς σε σχολείο. Ένας ένοπλος άνδρας, φορώντας μαύρα, μπήκε στο κτίριο και αφού σκότωσε δύο φύλακες, άνοιξε πυρ κατά μαθητών και καθηγητών.

Οι Αρχές της Ρωσίας κάνουν λόγο για 13 νεκρούς από τους πυροβολισμούς στο σχολείο, ενώ ο αριθμός των τραυματιών παραμένει άγνωστος. Άλλες πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι 14 είναι οι άνθρωποι που έχασαν την ζωή τους και ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον 20. Επίσης, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά ανάμεσα στους νεκρούς είναι πέντε μαθητές, δύο καθηγητές και δύο φύλακες.

Σημειώνεται ότι στο εν λόγω σχολείο, όπως αναφέρει σε δημοσίευμα του το ειδησιογραφικό πρακτορείο TASS, φοιτούν συνολικά 982 μαθητές και εργάζονται 80 εκπαιδευτικοί. Εικόνες που έκαναν τον γύρο των social media, αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί η γνησιότητα τους, δείχνει τρομοκρατημένους μαθητές και εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν ταμπουρωθεί σε αίθουσες διδασκαλίες προκειμένου να γλιτώσουν.

Δείτε βίντεο:

⚡️#Russian Telegram channels report that the gunman who attacked the school shot himself. The number of injured children has risen to 9. pic.twitter.com/2BTCcNuYk6
September 26, 2022

Video from the office of school Izhevsk from the students hiding there. According to preliminary information, in addition to the guard from the shots, one of the schoolgirls also died.



The number of affected students has increased to nine.#Russia pic.twitter.com/e0oYZpkAW1 — Newsistaan (@newsistaan) September 26, 2022

Άλλα βίντεο που ανέβηκαν στα social media δείχνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς να εκκενώνουν το σχολείο, κάποιοι μάλιστα έχουν πάρει τα μικρά παιδάκια αγκαλιά για να τα βγάλουν έξω. Σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται άνδρες των υγειονομικών υπηρεσιών να απομακρύνουν κόσμο από το κτίριο με φορεία.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING At lesat 6 killed in a shooting at a school in the city of Izhevsk, according to #Russia's state media pic.twitter.com/PXVDK4WFja — Guy Elster (@guyelster) September 26, 2022

Several reported dead, including children in #Izhevsk school shooting. Ambulance, police are at the scene.



As per reports Gunman reportedly shot himself.#Russia pic.twitter.com/7kRQWx7HLV — Rahul Upadhyay (@rajrahulnews) September 26, 2022

ΜΜΕ στην Ρωσία υποστηρίζουν ότι ο δράστης της ένοπλης επίθεσης στο σχολείου στην πόλη Izhevsk είχε λάβει χαρτί επιστράτευσης. Ο άνδρας μετά την επίθεση αυτοπυροβολήθηκε, ενώ σε φωτογραφία που κάνει τον γύρο των social media φαίνεται να έχει στα ρούχα του μια σβάστικα.

Δείτε την φωτογραφία:

#BREAKING Russia's media published a footage of the school shooter with a swastika on his shirt pic.twitter.com/usNWh700RA — Guy Elster (@guyelster) September 26, 2022

Ο ύποπτος «φορούσε ένα μαύρο μπλουζάκι με ναζιστικό σύμβολο και μια κουκούλα», ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή, διευκρινίζοντας ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής του».

Το Ιζέφσκ, μια πόλη σχεδόν 650.000 κατοίκων, είναι η πρωτεύουσα της δημοκρατίας της Ουντμουρτίας στο κέντρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, λίγο δυτικότερα της οροσειράς των Ουραλίων, που χωρίζει την Ευρωπαϊκή από την Ασιατική Ρωσία.

Με πληροφορίες και από ΑΠΕ-ΜΠΕ