Συναγερμός σήμανε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, καθώς υπάρχουν αναφορές πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί.

Στο νοσοκομείο έχουν μεταφερθεί τουλάχιστον πέντε έφηβοι, από τους πυροβολισμούς σε πάρκο κοντά σε λύκειο του Κολοράντο.

Ο δράστης προς το παρών παραμένει ελεύθερος, όπως αναφέρει η τοπική αστυνομία σε δήλωσή της.

«Υπάρχουν πολλοί τραυματίες» ανέφερε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σε μια σειρά αναρτήσεων στο Twitter.

