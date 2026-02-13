Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας: 2 νεκροί και 1 τραυματίας

Ανείπωτη τραγωδία στο πανεπιστήμιο της πολιτείας της Νότιας Καρολίνας στις ΗΠΑ, όπου μέσα σε κοιτώνα έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 2 άτομα και να τραυματιστεί ακόμη ένας.

Οι πυροβολισμοί έπεσαν το βράδυ της Πέμπτης (12.02.2026) μέσα σε δωμάτιο του κοιτώνα Hugine Suites. Η διεύθυνση του πανεπιστημίου της Νότιας Καρολίνας ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media ότι επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Τα μαθήματα για σήμερα έχουν ακυρωθεί. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες ούτε για τους νεκρούς και τον τραυματία αλλά ούτε και για τον δράστη.

Άγνωστο παραμένει μάλιστα και το αν έχει συλληφθεί.

«Στελέχη της διεύθυνσης του πανεπιστημίου δεν έχουν ακόμη επιβεβαιώσει τις ταυτότητες των θυμάτων ούτε την κατάσταση της υγείας του τραυματία”, πρόσθετε στην ανάρτηση.

Η Υπηρεσία Επιβολής του Νόμου της Νότιας Καρολίνας (SLED) διερευνά την υπόθεση των πυροβολισμών, ανέφερε το πανεπιστήμιο.

Αστυνομικοί συνεχίζουν να κάνουν περιπολίες εντός και εκτός του πανεπιστήμιου που έχει πληθυσμό περίπου 2.800 φοιτητών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που πέφτουν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Δύο ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, οδήγησαν στον θάνατο έναν άνθρωπο. Από αυτά τα επεισόδια τραυματίστηκε ακόμη ένας.

Αυτή η ένοπλη επίθεση γίνεται λίγες ημέρες μετά τους πυροβολισμούς σε σχολείο στον Καναδά, από τους οποίους σκοτώθηκαν 6 άτομα, ανάμεσά τους 5 παιδιά ηλικίας των πολύ 13 χρόνων.

Πριν η τρανς δράστης ανοίξει πυρ εντός του σχολείου, σκότωσε και τον μητέρα της αλλά και τον ετεροθαλή αδελφό της.