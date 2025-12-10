Rafale με βόμβα Hammer έπληξε στόχο στο πεδίο βολής «Καράβια» – Αποστολή 1.800 χιλιομέτρων αποκαλύπτει τις πραγματικές δυνατότητες του γαλλικού μαχητικού

Σε ακρόαση στη γαλλική Γερουσία, ο Φαμπιάν Μαντόν περιέγραψε πώς το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle της Γαλλίας πραγματοποίησε στα τέλη Νοεμβρίου και στις αρχές Δεκεμβρίου μια σειρά αεροναυτικών επιχειρήσεων με Rafale, μέσα στις οποίες σχεδιάστηκε — και εκτελέστηκε σε λιγότερο από ένα 24ωρο — μια αποστολή κρούσης με στόχο στο ελληνικό πεδίο βολής.

Πιο συγκεκριμένα, ο αρχηγός των γαλλικών Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας περιέγραψε μία αποστόλη ακριβείας από Rafale F4 που εκτελέστηκε στο ελληνικό πεδίο βολής «Καράβια» με χρήση βόμβας AASM Hammer 1.000 κιλών.

Η εκτέλεση της αποστολής

Έτσι, απογειώθηκαν δύο Rafale Marine, το ένα στην προηγμένη διαμόρφωση F4.1, εξοπλισμένο με την βόμβα ακριβείας αέρος – εδάφους τύπου AASM (Armement Air‐Sol Modulaire) Hammer των 1.000 κιλών και το άλλο ήταν εξοπλισμένο με το σύστημα Narang για τον εναέριο ανεφοδιασμό του ζεύγους του (buddy refuelling), κάτι που έγινε πάνω από την Απουλία της Ιταλίας πριν φτάσουν στο Μυρτώο Πέλαγος.

À plus de 1 000 Nm (1 800 Km) du porte-avions Charles de Gaulle, la @ChasseEmbarquee impose sa présence

Vite.

Fort.

Loin.

C’est ça la puissance projetée pic.twitter.com/JGFBZzWlyG — Chasse Embarquée (@ChasseEmbarquee) December 5, 2025

Αφού ολοκληρώθηκε ο εναέριος ανεφοδιασμός, το Rafale που είχε εντολή να πραγματοποιήσει την επίθεση ακριβείας, συνέχισε μόνο του την πορεία προς τον στόχο, πετώντας σε πολύ χαμηλό υψόμετρο για να μειώσει την υπογραφή του στα ελληνικά ραντάρ και για να καθυστερήσει ο εντοπισμός του από τα αντιαεροπορικά συστήματα – βάσει σεναρίου της άσκησης.

Στην τελική φάση έφτασε στο πεδίο βολής «Καράβια» και έπληξε με επιτυχία τον προβλεπόμενο στόχο, χρησιμοποιώντας την κατευθυνόμενη βόμβα ακριβείας τύπου AASM Hammer, αποδεικνύοντας ότι οι γαλλικές αεροναυτικές δυνάμεις μπορούν να χτυπήσουν απειλές σε αποστάσεις 2.000 χιλιομέτρων (από την δυτική Κορσική όπου βρισκόταν το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle μέχρι το Μυρτώο Πέλαγος) ενώ αποδείχθηκε για ακόμα μια φορά το εύρος των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Rafale, κάτι που αφορά και τις ελληνικές «ριπές ανέμου».

Πηγή: onalert.gr