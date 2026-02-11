Rafale: Συνελήφθη στη Γαλλία ύποπτος που κατασκόπευε τα μαχητικά αεροσκάφη – Βιντεοσκοπούσε την γραμμή παραγωγής

Ακόμα μια υπόθεση κατασκοπείας «ξεσκεπάστηκε» από τις αρμόδιες αρχές στην Γαλλία, αυτή τη φορά με στόχο τα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale, τα οποία έχει αποκτήσει και η ελληνική Πολεμική Αεροπορία.

Την προηγούμενη εβδομάδα, τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη νότια Γαλλία, με την κατηγορία της κατασκοπείας υπέρ της Κίνας, ωστόσο οι αρχές δεν σταμάτησαν εκεί, αφού χθες Τρίτη (10.02.2026) αποκαλύφθηκε ακόμα μια υπόθεση που σχετίζεται με τα περίφημα μαχητικά αεροσκάφη τύπου Rafale.

Ένας 19χρονος άνδρας, προσωρινός υπάλληλος της γαλλικής αμυντικής εταιρείας Dassault, συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο RTL.

Ο 19χρονος συναρμολογητής καλωδίων εργαζόταν στη γραμμή παραγωγής των μαχητικών αεροσκαφών, στο νέο εργοστάσιο της Dassault στην περιοχή Val-d’Oise, όταν συνελήφθη με ύποπτο εξοπλισμό.

Ο ύποπτος εξοπλισμος; Τα γυαλιά του! Με αυτά φέρεται να βιντεοσκοπούσε κρίσιμο εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της γαλλικής εταιρείας στην γραμμή συναρμολόγησης των Rafale.

Η έρευνα που ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές αφορά υποψία κατασκοπείας για λογαριασμό ξένου κράτους, χωρίς να κατονομάζεται κάποια τρίτη χώρα.

Μετά την αρχική ανάκριση στις εγκαταστάσεις της Dassault, ο υπάλληλος μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σερζί-Ποντουάζ για περαιτέρω ανάκριση.

Σύμφωνα με το RTL, η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Η αστυνομία επιδιώκει επί του παρόντος να «διαπιστώσει τα γεγονότα όσο το δυνατόν σαφέστερα».

Αυτό περιλαμβάνει την επαλήθευση του κατά πόσον ο εργαζόμενος όντως βιντεοσκόπησε τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό και αν ενήργησε με πρόθεση κατασκοπείας.

Πηγή: OnAlert.gr