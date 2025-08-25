Ραγδαία εξάπλωση του ιού chikungunya στην Ευρώπη – Συναγερμός σε Γαλλία και Ιταλία

Ο ιός που chikungunya μεταδίδεται με τσίμπημα κουνουπιού εξαπλώνεται ταχύτατα στη νότια Ευρώπη. Μόνο μέσα σε μία εβδομάδα, εντοπίστηκαν 45 νέα εγχώρια κρούσματα στη Γαλλία και 22 στην Ιταλία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σε επίπεδα-ρεκόρ για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC).

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ECDC, η κατάσταση προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πολλές από τις εστίες παραμένουν ενεργές και δεν αποκλείεται περαιτέρω διασπορά του ιού που εξαπλώνεται μέσω τσίμπημα κουνουπιού.

Καμπανάκι από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας

Ο ιός chikungunya (τσικουνγκούνια) μεταδίδεται με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών. Τα έντομα που τον φέρουν κατά κανόνα ζουν σε τροπικές περιοχές. Ωστόσο την τελευταία διετία δείχνουν να εξαπλώνονται στην Ευρώπη και σε άλλες ηπείρους.

Η κατάσταση έχει αρχίσει να γίνεται πολύ ανησυχητική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε πριν από έναν μήνα επείγουσα έκκληση να ληφθούν άμεσα μέτρα για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του επικίνδυνου ιού.

Η τελευταία φορά που ο chikungunya είχε προκαλέσει παγκόσμιο πρόβλημα, ήταν την διετία 2004-2005. Τότε είχαν μολυνθεί σχεδόν μισό εκατομμύριο άνθρωποι στον Ινδικό Ωκεανό και ύστερα ο ιός εξαπλώθηκε στον πλανήτη.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ιός έχει προκαλέσει το 2025 σχεδόν 317.000 κρούσματα σε 16 χώρες. Οι χώρες αυτές βρίσκονται σε Αμερική, Αφρική, Ασία και Ευρώπη. Από τους ασθενείς αυτούς, οι 135 έχασαν τη ζωή τους.

Τα περισσότερα κρούσματα έχουν η Βραζιλία, η Βολιβία και η Αργεντινή. Μέχρι τις αρχές Αυγούστου 2025, η Βραζιλία είχε ήδη καταγράψει 185.553 κρούσματα. Η Βολιβία είχε 4.721 και η Αργεντινή 2.836.

Πάρα πολλά κρούσματα έχει καταγράψει και η Ρεϋνιόν (Réunion – υπερπόντια κτήση της Γαλλίας στον ινδικό ωκεανό). Έως τις 10 Αυγούστου 2025 ήταν 54.550. Αντίστοιχα, στην Μαγιότ (Mayotte – επίσης υπερπόντια κτήση της Γαλλίας) είχαν καταγραφεί 1.201 εγχώρια περιστατικά.

Πώς εκδηλώνεται

Υπολογίζεται ότι 5,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε 119 χώρες όπου υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης από τον ιό chikungunya. Η μόλυνση από αυτόν προκαλεί:

Υψηλό πυρετό

Έντονο πόνο στις αρθρώσεις (αρθραλγία), που μπορεί να είναι εξουθενωτικός και παρατεταμένος

Οίδημα (πρήξιμο) των αρθρώσεων

Μυαλγίες (πόνος στους μυς)

Πονοκέφαλο

Ναυτία

Κόπωση

Δερματικό εξάνθημα

Οι περισσότεροι ασθενείς αναρρώνουν πλήρως από τη λοίμωξη. Μερικοί όμως νοσούν σοβαρά και παρουσιάζουν επιπλοκές από τα μάτια, την καρδιά ή το νευρικό σύστημα. Σε σπάνιες περιπτώσεις αναφέρονται θάνατοι, με τα θύματα να είναι συνήθως βρέφη ή ηλικιωμένοι με υποκείμενα νοσήματα.

Πηγή: iatropedia.gr