Ραγδαία η εξάπλωση του κοροναϊού! Συναγερμός στο Πεκίνο! Η British Airways αναστέλλει όλες τις πτήσεις

Η British Airways ανέστειλε όλες τις πτήσεις της από και προς την ηπειρωτική Κίνα έπειτα από την προειδοποίηση του Λονδίνου κατά των μη απαραίτητων επισκέψεων στη χώρα εξαιτίας της κρίσης με τον νέο κοροναϊό. Καμία απευθείας πτήση προς την Κίνα δεν θα πραγματοποιείται για το υπόλοιπο του Ιανουαρίου και για τον Φεβρουάριο.

“Ζητούμε συγγνώμη από τους πελάτες μας για την αναστάτωση, αλλά η ασφάλεια των πελατών και του πληρώματος είναι πάντα η προτεραιότητά μας”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του που εστάλη σήμερα με email ο εθνικός αερομεταφορέας της Βρετανίας. “Οι πελάτες οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν από ή προς την Κίνα μέσα στις επόμενες ημέρες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα BA.com”.

Και στην Ρωσία, ο νέος πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν ζήτησε από την υπηρεσία προστασίας των καταναλωτών να καταρτίσει και να παρουσιάσει στην κυβέρνηση ένα εθνικό σχέδιο για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού. Στη Ρωσία δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα του νέου αυτού ιού που ξεκίνησε από την Κίνα, όμως η χώρα έχει απευθείας πτήσεις με πολλές κινεζικές πόλεις και αξιωματούχοι είχαν ανακοινώσει πέρυσι ότι αναμένουν ότι φέτος περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Κινέζους θα επισκεφθούν τη χώρα.

Η ρωσική αεροπορική εταιρεία Ural Airlines, που πραγματοποιεί πτήσεις προς το Μόναχο, το Παρίσι και τη Ρώμη, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει όλες τις πτήσεις της προς την Ευρώπη εξαιτίας της εξάπλωσης του νέου κοροναϊού. «Εξαιτίας της επιδημίας στην Κίνα (…) η Ural Airlines αναγκάζεται να αναστείλει μια σειρά πτήσεων ως το τέλος του χειμώνα», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Σύμφωνα με την ίδια, τις πτήσεις της προς την Ευρώπη «παραδοσιακά χρησιμοποιούν μεγάλες ομάδες τουριστών από την Κίνα». Οι Κινέζοι τουρίστες χρησιμοποιούν μαζικά τα ρωσικά αεροδρόμια ως διαμετακομιστικούς σταθμούς για να ταξιδέψουν στην Ευρώπη. Κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα του νέου κοροναϊού δεν έχει επισήμως καταγραφεί στη Ρωσία, η οποία διαθέτει 4.250 χιλιόμετρα χερσαία σύνορα με την Κίνα, ενώ στη χώρα ζουν πολλοί Κινέζοι.

Η Ρωσία και η Κίνα εργάζονται από κοινού για να αναπτύξουν ένα εμβόλιο κατά του κοροναϊού και το Πεκίνο έχει παραδώσει το γονιδίωμα του ιού στη Μόσχα, ανέφερε σήμερα το ρωσικό προξενείο στην πόλη Γκουανγκζού της Κίνας. “Ρώσοι και Κινέζοι ειδικοί έχουν ξεκινήσει την παρασκευή ενός εμβολίου”, αναφέρει στην ιστοσελίδα του το προξενείο.

Την ίδια ώρα με απίστευτους ρυθμούς συνεχίζεται η ανέγερση νέων νοσοκομείων στα οποία θα μεταφέρονται αποκλειστικά όσοι έχουν προσβληθεί από τον κοροναϊό. Τα νοσοκομεία θα είναι έτοιμα σε χρόνο ρεκόρ ενώ ακόμα ένα νοσοκομείο που είχε φτιαχτεί για να αντιμετωπιστεί πριν από χρόνια ο SARS ανοίγει και πάλι.

