Οικογενειακή τραγωδία στη Γαλλία: Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του, 6 και 10 ετών, την πρώην πεθερά του και αυτοκτόνησε

Μία οικογενειακή τραγωδία έχει συγκλονίσει τη Γαλλία. Πατέρας σκότωσε τα δύο παιδιά του και την πρώην πεθερά του πριν αυτοκτονήσει.

Τις σορούς των τεσσάρων μελών της ίδιας οικογένειας, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά ηλικίας 6 και 10 ετών, εντόπισαν οι αρχές στη Γαλλία στην κοινότητα Gy, στην περιοχή Haute-Saône, όπως μετέδωσε το BFMTV, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες της εφημερίδας L’Est Républicain.

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Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ένας 42χρονος πατέρας επικοινώνησε την Πέμπτη (03.09.2026) με συγγενικό του πρόσωπο και του αποκάλυψε ότι είχε σκοτώσει τα δύο παιδιά του, καθώς και τη 74χρονη μητέρα της πρώην συντρόφου του, με την οποία είχαν πρόσφατα χωρίσει. Ο άνδρας είπε ακόμα ότι σκόπευε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο συγγενής ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία.

🔴 ALERTE INFO

Les corps de quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts en Haute-Saônehttps://t.co/cThzJlGDwT pic.twitter.com/yxlL52uAW8 — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Όταν οι Αρχές έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τα άψυχα σώματα των δύο παιδιών μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Σε κοντινό τροχόσπιτο βρήκαν στη συνέχεια τις σορούς του 42χρονου άνδρα και της πρώην πεθεράς του. Και οι τέσσερις είχαν δολοφονηθεί με πυροβόλο όπλο.

Quatre membres d'une même famille, dont deux enfants, découverts morts près de Besançon pic.twitter.com/mHa3YyzNbF — BFM (@BFMTV) September 3, 2026

Οι Αρχές εξετάζουν ως βασικό σενάριο αυτό της οικογενειακής τραγωδίας.