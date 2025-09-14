Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Πατριάρχης Ιεροσολύμων συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη: Γάζα και Άγιοι Τόποι στο επίκεντρο

Τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων υποδέχθηκε το Σάββατο (13.09.2025) στην Κωνσταντινούπολη, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πατριαρχείου, συζήτησαν το θέμα της προστασίας των Αγίων Τόπων και την ανάγκη διαφύλαξης του πολυθρησκευτικού χαρακτήρα της Ιερουσαλήμ.

Από την πλευρά της η τουρκική προεδρία ανακοίνωση πως κατά τη συνάντηση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζητήθηκαν εκτενέστατα και οι συνεχόμενες επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συνάντηση έγινε στο προεδρικό γραφείο του Ντολμαμπάχτσε, με τη συμμετοχή του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, του διευθυντή επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανεντίν Ντουράν και του επικεφαλής συμβούλου του Τούρκου προέδρου για την Εξωτερική Πολιτική και την Ασφάλεια, Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς.

Για την Ιερουσαλήμ, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «οι ενέργειες του Ισραήλ στοχεύουν να βλάψουν το ιστορικό της καθεστώς και την ιερότητα της πόλης και ότι αυτή η κατάσταση, η οποία απειλεί ανοιχτά την παράδοση της συνύπαρξης μεταξύ μουσουλμανικών, χριστιανικών και εβραϊκών κοινοτήτων, είναι απαράδεκτη».

Ο Τούρκος πρόεδρος χαρακτήρισε «γενοκτόνο» τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. «Με την τελευταία του επίθεση στο Κατάρ, απέδειξε ότι δεν είναι υπέρμαχος της ειρήνης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα ανέφερε ότι «το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις του χωρίς να κάνει διάκριση μεταξύ τζαμιών και εκκλησιών» και ότι ο ίδιος και ο πατριάρχης Ιεροσολύμων «επιθυμούν να βρίσκονται σε στενή επαφή για την προστασία της χριστιανικής και μουσουλμανικής κληρονομιάς στα εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή κατοχή».

Η Τουρκία, μέσω αυτής της επαφής με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, προσπαθεί να κάτσει ξανά στο τραπέζι των συνομιλιών με όλους τους παράγοντες στην Ιερουσαλήμ.

Πατριάρχης Ιεροσολύμων και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνομιλία αντάλλαξαν δώρα.