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Απαρηγόρητη η Σίντι Κρόφορντ: Η πρώτη εμφάνιση μετά τον θάνατο του γιου της Πρίσλεϊ – «Ο χειρότερος εφιάλτης του γονιού»

Καρδιακή ανακοπή εξαιτίας της υπερβολικής δόσης ναρκωτικών φαίνεται να υπέστη το 27χρονο μοντέλο που ξεψύχησε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάσταση στο Λος Άντζελες
Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ αποχωρούν από τοπ σπίτι του γιου τους
Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ αποχωρούν από τοπ σπίτι του γιου τους / Credit line: RMBI/JOGA/JAPZ / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
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Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μετά τον τραγικό θάνατο του γιου τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ σε ηλικία 27 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Οι γονείς του 27χρονου, Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντε Γκέρμπερ, φωτογραφήθηκαν να αποχωρούν από το σπίτι του γιου τους στο Χόλιγουντ, σε μια εικόνα που αποτύπωνε την ανείπωτη θλίψη μετά την απώλεια του γιου τους. Το ζευγάρι έχει ακόμα μία κόρη την Κάια. Ο Ράντε Γκέρμπερ βρισκόταν πίσω από το τιμόνι ενός μαύρου Range Rover, ενώ η Σίντι Κρόφορντ καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φορώντας σκούρα γυαλιά ηλίου και καπέλο.

Ο Πρίσλεϊ, μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του Ράντι Γκέρμπερ και μεγαλύτερος αδελφός της Κάια Γκέρμπερ, πέθανε την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2026 σε κέντρο αποκατάστασης στο Λος Άντζελες. Ο θάνατός του ερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί επίσημη αιτία θανάτου.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες πριν από τον θάνατό του.

Σύμφωνα με αυτές, ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ υπέστη καρδιακή ανακοπή εξαιτίας της υπερβολικής δόσης ναρκωτικών.

Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ακούγονται οι φράσεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση» ναρκωτικών. Η διεύθυνση που καταγράφεται στην κλήση παραπέμπει στο κέντρο αποκατάστασης στην Καλιφόρνια, όπου διέμενε εκείνη την περίοδο ο Γκέρμπερ.

Ο Πρίσλεϊ είχε μιλήσει τα τελευταία χρόνια όλο και πιο ανοιχτά για την ψυχική του υγεία και τη χρήση ουσιών, προσπαθώντας να αξιοποιήσει τις δικές του εμπειρίες για να ενθαρρύνει και άλλους ανθρώπους να μιλούν δημόσια για ζητήματα που συχνά παραμένουν κρυφά.

Συντετριμμένη η Σίντι Κρόφορντ

Η Σίντι Κρόφορντ προσπαθεί να διαχειριστεί τη μεγάλη απώλεια του γιου της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ. Άνθρωποι από το στενό τους περιβάλλον να περιγράφουν τον ανείπωτο πόνο που βιώνει η διάσημη μητέρα του, ενώ όλη η οικογένεια είναι σε σοκ.

«Ήταν πολύ δεμένοι», ανέφερε πηγή στο Page Six, εξηγώντας πως η εικόνα που παρουσίαζαν η Σίντι Κρόφορντ και τα παιδιά της δημόσια δεν ήταν απλώς μια εμφάνιση για τα μέσα ενημέρωσης, αλλά αντανακλούσε την πραγματική τους σχέση.

Σύμφωνα με δεύτερη πηγή, η Σίντι Κρόφορντ είναι «απαρηγόρητη» και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει την τραγική εξέλιξη. «Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε γονιού και η οικογένεια ακόμη προσπαθεί να επεξεργαστεί όλα όσα συνέβησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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