Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Για καρδιακή ανακοπή και υπερβολική δόση η πρώτη κλήση για ασθενοφόρο

Καρδιακή ανακοπή εξαιτίας της υπερβολικής δόσης ναρκωτικών φαίνεται να υπέστη ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο 27χρονος γιος της Σίντι Κρόφορντ, ο οποίος ξεψύχησε στις 20 Σεπτεμβρίου σε κέντρο αποκατάσταση στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, ακούγονται οι φράσεις «καρδιακή ανακοπή» και «υπερβολική δόση» ναρκωτικών. Η διεύθυνση που καταγράφεται στην κλήση παραπέμπει στο κέντρο αποκατάστασης στην Καλιφόρνια, όπου διέμενε εκείνη την περίοδο ο Γκέρμπερ.

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Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο δήλωσε στην Page Six ότι στο κέντρο έφτασαν αστυνομικοί, ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι αρχές παρέμειναν στην εγκατάσταση για περίπου τρεις ώρες.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ είχε μεταφερθεί σε χώρο υποστηριζόμενης διαβίωσης στις εγκαταστάσεις του κέντρου, μαζί με άλλα άτομα που βρίσκονταν σε διαδικασία απεξάρτησης.

Πηγή που μίλησε αποκλειστικά στην Page Six ανέφερε ότι ο 27χρονος είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του, καθώς «ήξερε ότι χρειαζόταν βοήθεια».

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«Δεν ήταν καλά», ανέφερε η ίδια πηγή, υποστηρίζοντας ότι ο Γκέρμπερ αντιμετώπιζε εδώ και χρόνια προβλήματα με την αυτοπεποίθησή του και δυσκολευόταν να αποδεχθεί τον εαυτό του.

Κατά την ίδια μαρτυρία, ο 27χρονος «δεν έμοιαζε με τον εαυτό του», ενώ φέρεται να αισθανόταν πως δεν είχε βρει ακόμη τον σκοπό του στη ζωή και δεν είχε αποφασίσει ποια κατεύθυνση ήθελε να ακολουθήσει, ωστόσο «ήθελε πάρα πολύ να απαλλαγεί από τους εθισμούς του».

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ ήταν ο μοναχογιός της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντε Γκέρμπερ και αδερφή του είναι το μοντέλο Κάια Γκέρμπερ.

Με κοινή ανακοίνωσή της, η οικογένεια ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της «σε αυτή τη δύσκολη και επώδυνη στιγμή».