Κόσμος

Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο – Ένας νεκρός μαθητής και πάνω από 8 τραυματίες

Ο δράστης αφού προσέγγισε το σχολείο στην περιοχή Τουργκούτλου και σκόρπισε τον θάνατο, τράπηκε σε φυγή - Αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν - Συμπλοκή μεταξύ γονιών και αστυνομικών στο σημείο
Ανανεώθηκε πριν 35 λεπτά
Ο δράστης των πυροβολισμών κρατώντας την καραμπίνα
Ο δράστης των πυροβολισμών κρατώντας την καραμπίνα
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Τουλάχιστον 9 μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν το πρωί της Τρίτης (22.09.2026) έξω από σχολείο στην Τουρκία. Ο ένας από αυτούς, υπέκυψε εν τέλει στα τραύματά του. Ο δράστης της επίθεσης, μαθητής Λυκείου, συνελήφθη μετά από καταδίωξη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Τουργκούτλου της Τουρκίας, γύρω στις 08:00 το πρωί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης προσέγγισε το σχολείο και άνοιξε πυρ προς πάσα κατεύθυνση με καραμπίνα.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες και έναν νεκρό. Η κατάσταση υγείας των μαθητών που τραυματίστηκαν δεν έχει γίνει γνωστή, μέχρι στιγμής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει τον ύποπτο να κρατά όπλο και να προσεγγίζει το σχολείο. Λίγη ώρα μετά, στο ίδιο πλάνο φαίνεται μία γυναίκα να βγαίνει με αγωνία στον δρόμο για να δει τι έχει συμβεί. Ο δράστης ήδη έχει σκορπίσει τον θάνατο. Δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται να τρέχει για να γλιτώσει την σύλληψη.

Μονάδες της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο μετά την επίθεση για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Αν και ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του ή αν δρούσε μόνος του.

Στο άκουσμα της είδησης πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο σχολείο, γονείς έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να μάθουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγείας τους.

Μάλιστα υπήρξε συμπλοκή γονιών με κάποιους αστυνομικούς που είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας γύρω από το σχολείο.

Η ένοπλη επίθεση έγινε μία ημέρα αφότου υπουργοί της Τουρκίας υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο ασφάλειας στα σχολεία, στον απόηχο των προηγούμενων θανατηφόρων πυροβολισμών σε σχολεία σε άλλες επαρχίες όπως το Καχραμανμαράς και η Σανλιούρφα.

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