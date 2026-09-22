Τουρκία: Πυροβολισμοί έξω από σχολείο – Ένας νεκρός μαθητής και πάνω από 8 τραυματίες

Τουλάχιστον 9 μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο μετά από πυροβολισμούς που έπεσαν το πρωί της Τρίτης (22.09.2026) έξω από σχολείο στην Τουρκία. Ο ένας από αυτούς, υπέκυψε εν τέλει στα τραύματά του. Ο δράστης της επίθεσης, μαθητής Λυκείου, συνελήφθη μετά από καταδίωξη.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στην περιοχή Τουργκούτλου της Τουρκίας, γύρω στις 08:00 το πρωί, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως ο δράστης προσέγγισε το σχολείο και άνοιξε πυρ προς πάσα κατεύθυνση με καραμπίνα.

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Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες και έναν νεκρό. Η κατάσταση υγείας των μαθητών που τραυματίστηκαν δεν έχει γίνει γνωστή, μέχρι στιγμής.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, δείχνει τον ύποπτο να κρατά όπλο και να προσεγγίζει το σχολείο. Λίγη ώρα μετά, στο ίδιο πλάνο φαίνεται μία γυναίκα να βγαίνει με αγωνία στον δρόμο για να δει τι έχει συμβεί. Ο δράστης ήδη έχει σκορπίσει τον θάνατο. Δευτερόλεπτα αργότερα εμφανίζεται να τρέχει για να γλιτώσει την σύλληψη.

#SONDAKİKA | Manisa Turgutlu’daki okul saldırısında, saldırgan olduğu değerlendirilen kişinin olay öncesi ve sonrasına ait görüntüleri ortaya çıktı. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.#Manisa #Turgutlu #SonDakika #OkulSaldırısı pic.twitter.com/RxROE5zQkt — İdris Yılmaz (@idrisylmz65) September 22, 2026

Μονάδες της αστυνομίας και ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο μετά την επίθεση για να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

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Αν και ο δράστης της επίθεσης τράπηκε σε φυγή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον συλλάβουν.

Οι έρευνες των αρχών είναι σε εξέλιξη για να διαπιστωθούν τα κίνητρα του ή αν δρούσε μόνος του.

Στο άκουσμα της είδησης πως σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο συγκεκριμένο σχολείο, γονείς έσπευσαν στο σημείο προσπαθώντας να μάθουν αν τα παιδιά τους είναι καλά στην υγείας τους.

Μάλιστα υπήρξε συμπλοκή γονιών με κάποιους αστυνομικούς που είχαν λάβει μέτρα ασφαλείας γύρω από το σχολείο.

Manisa'da yaşanan olayla ilgili gelen ilk bilgiler:



Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, silahla etrafa ateş açtı.



Olayda yaralanan öğrencilerin olduğu öğrenildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi… https://t.co/T8prUcZaiz pic.twitter.com/OPYBafFJx0 — Türkiye Duysun (@trduysun) September 22, 2026

Η ένοπλη επίθεση έγινε μία ημέρα αφότου υπουργοί της Τουρκίας υπέγραψαν ένα νέο πρωτόκολλο ασφάλειας στα σχολεία, στον απόηχο των προηγούμενων θανατηφόρων πυροβολισμών σε σχολεία σε άλλες επαρχίες όπως το Καχραμανμαράς και η Σανλιούρφα.