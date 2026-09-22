Κόσμος

Μπριζίτ Μπαρντό: Σχεδόν 1 εκατ. ευρώ από τη δημοπρασία για προσωπικά της αντικείμενα – Έξαλλος ο σύζυγός της που δεν κληρονόμησε τίποτα

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί στον γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ
Μπριζίτ Μπαρντό
Μπριζίτ Μπαρντό / ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Σχεδόν 20 φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση έφτασαν οι εισπράξεις από τη δημοπρασία 285 προσωπικών αντικειμένων της θρυλικής Γαλλίδας ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό στο Παρίσι.

Προσωπικά αντικείμενα της θρυλικής ηθοποιού Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία πέθανε τον περασμένο Δεκέμβριο σε ηλικία 91 ετών, βγήκαν σε δημοπρασία τη Δευτέρα (21.09.2026) στο Παρίσι, η οποία απέφερε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, όπως αποκάλυψε ο οίκος Millon.

Τα έσοδα θα διατεθούν στο ίδρυμά της για την προστασία των ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί στον γιο της, Νικολά-Ζακ Σαριέ. Την ίδια ώρα ο τέταρτος και τελευταίος σύζυγός της Μπριζίτ Μπαρντό, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ο οποίος δεν κληρονόμησε τίποτα από την περιουσία της, καταδίκασε την πώληση χαρακτηρίζοντάς την «σκανδαλώδη».

Συνολικά 285 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια και έπιπλα από τις κατοικίες της στο Παρίσι και το Σαν Τροπέ, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον περίπου 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το ίδρυμα, το οποίο δημιούργησε η ηθοποιός το 1986, έχει φιλοξενήσει μέχρι σήμερα 13.000 ζώα στα τέσσερα καταφύγιά του και σε 150 συνεργαζόμενες δομές. Παράλληλα, ενισχύει 350 οργανώσεις στη Γαλλία, ενώ αναπτύσσει δράση σε συνολικά 70 χώρες.

Η Μπριζίτ Μπαρντό σε νεαρή ηλικία
Η Μπριζίτ Μπαρντό σε νεαρή ηλικία / EPA/DALMAS FRANCE OUT

«Η Μπριζίτ Μπαρντό απέδειξε για άλλη μια φορά πως είναι μια εξαιρετική αλχημίστρια: μετέτρεψε εκτιμήσεις ύψους περίπου 50.000 ευρώ σε σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών», δήλωσε ο δημοπράτης Alexandre Millon.

Ανάμεσα στα αντικείμενα, δύο περιλαίμια σκύλου με ταυτότητα που έφερε το όνομα της Μπαρντό, τα οποία είχαν εκτιμηθεί στα 30 ευρώ το ζευγάρι πουλήθηκαν για 9.400 ευρώ σε Ρώσο αγοραστή. Μια αυτοπροσωπογραφία της συγκέντρωσε σχεδόν 40.000 ευρώ, η γραφομηχανή που χρησιμοποίησε για να γράψει την αυτοβιογραφία της 4.634 ευρώ, δύο κιθάρες εκτινάχθηκαν στα 8.600 και 1.900 ευρώ, ενώ τρία λούτρινα παιχνίδια έφτασαν τα 2.200 ευρώ.

«Αυτή η πώληση αποτελεί τη συνέχεια εκείνης που είχε οργανώσει η ίδια το 1987», είπε μετά τη δημοπρασία η Γκιζλέν Καλμέλς (Ghyslaine Calmels), διευθύνουσα σύμβουλος του Ιδρύματος, προσθέτοντας: «Σήμερα, ο αγώνας της συνεχίζεται».

Σύμφωνα με τον Guardian, δύο ημέρες νωρίτερα, ο τελευταίος σύζυγος της ηθοποιού, Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ, καταδίκασε τη δημοπρασία λέγοντας στο AFP: «Πρόκειται για προσωπικά αντικείμενα. Είναι ασέβεια στη μνήμη της Μπριζίτ. Τα αντικείμενά της θα έπρεπε να είχαν διατηρηθεί ως μέρος της κληρονομιάς της».

Και συμπλήρωσε: «Η Μπαρντό δεν θα είχε συμφωνήσει με αυτή τη δημοπρασία».

Το ίδρυμα απέρριψε τους ισχυρισμούς, διευκρινίζοντας ότι η πώληση είχε εγκριθεί τον Ιούνιο από το διοικητικό συμβούλιο, όταν πρόεδρος ήταν ο ίδιος.

Ο ντ’ Ορμάλ υποστήριξε πως δεν είχε αντιληφθεί ότι θα εκτίθεντο τόσο προσωπικά αντικείμενα, με τη διαμάχη να ξεσπά μόλις λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του ιδρύματος, θέση που κατείχε από τον θάνατο της σταρ.

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