Reuters: Οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για πόλεμο διάρκειας κατά του Ιράν – Οι απειλές Τραμπ και ο φόβος για αντίποινα

Τύμπανα πολέμου, για ακόμη μία φορά, στο Ιράν, από τις αποκαλύψεις αξιωματούχων πως ο στρατός των ΗΠΑ προετοιμάζεται πυρετωδώς για επιχειρήσεις κατά του Ιράν οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν και εβδομάδες, στην περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ δώσει την επικίνδυνη εντολή, αποκαλύπτει το Reuters.

Αξιωματούχοι του Ιράν και των ΗΠΑ, είχαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες στο Ομάν, σε μία προσπάθεια να αναπτυχθεί διάλογος γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ενισχύει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, εντείνοντας τους φόβους για νέα στρατιωτική δράση, μετά τον πόλεμο των 12 ημέρων, το 2025.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, μαζί με χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες, μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων και άλλα μέσα πυρός, ικανά τόσο για επιθετικές όσο και για αμυντικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ, μιλώντας την Παρασκευή σε Αμερικανούς στρατιώτες σε βάση στη Βόρεια Καρολίνα, είπε ότι «ήταν δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να υπάρχει φόβος. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα λύσει την κατάσταση», δήλωσε.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, απαντώντας σε ερώτηση για τις προετοιμασίες ενδεχόμενης επιχείρησης, απάντησε πως ο Ντόναλντ Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν.

«Ακούει διάφορες απόψεις για κάθε ζήτημα, αλλά λαμβάνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική ασφάλεια», πρόσθεσε.

Οι ΗΠΑ είχαν στείλει 2 αεροπλανοφόρα στην περιοχή πέρυσι, όταν κατάφεραν πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, η επιχείρηση «Midnight Hammer» του Ιουνίου ήταν ουσιαστικά μια μεμονωμένη αμερικανική επίθεση, με βομβαρδιστικά stealth να πετούν από τις ΗΠΑ για να πλήξουν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το Ιράν απάντησε με ένα πολύ περιορισμένο αντίποινο πλήγμα σε αμερικανική βάση στο Κατάρ.

Φόβος για αντίποινα στην περίπτωση που ο Τραμπ δώσει την εντολή

Ο σχεδιασμός αυτή τη φορά είναι πιο σύνθετος, σύμφωνα με τους αξιωματούχους. Σε μια παρατεταμένη εκστρατεία, ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να πλήξει κρατικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις ασφαλείας του Ιράν, όχι μόνο πυρηνικές υποδομές, ανέφερε ένας από τους αξιωματούχους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδικοί εκτιμούν ότι οι κίνδυνοι για τις αμερικανικές δυνάμεις θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι σε μια τέτοια επιχείρηση κατά του Ιράν, το οποίο διαθέτει σημαντικό οπλοστάσιο πυραύλων. Πιθανά ιρανικά αντίποινα αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης.

Ο ίδιος αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν πλήρως ότι το Ιράν θα απαντήσει, οδηγώντας σε διαδοχικά πλήγματα και αντίποινα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με βομβαρδισμό του Ιράν για το πυρηνικό και βαλλιστικό του πρόγραμμα, καθώς και για την καταστολή της εσωτερικής διαφωνίας. Την Πέμπτη προειδοποίησε ότι η εναλλακτική μιας διπλωματικής λύσης θα ήταν «πολύ τραυματική, πολύ τραυματική».

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έχουν προειδοποιήσει ότι, σε περίπτωση πλήγματος σε ιρανικό έδαφος, θα μπορούσαν να απαντήσουν εναντίον οποιασδήποτε αμερικανικής στρατιωτικής βάσης.

Οι ΗΠΑ διατηρούν βάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Τουρκία.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Τετάρτη, δηλώνοντας ότι εάν επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, «πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για το Ισραήλ».

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι διατεθειμένο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει αποκλείσει τη σύνδεση του ζητήματος με τους πυραύλους του.