Reuters: Οι ΗΠΑ θέλουν ειρήνη στην Ουκρανία τον Μάρτιο, δημοψήφισμα και εθνικές εκλογές

Ένα φιλόδοξο σχέδιο συζήτησαν οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας που κάνει λόγο για ειρήνη στην περιοχή τον Μάρτιο και αμέσως μετά εκλογές.

Σύμφωνα με το Reuters αυτός είναι ο φιλόδοξος στόχος που έχουν θέσει ΗΠΑ και Ουκρανία για να επιτευχθεί ειρηνική συμφωνία, αν και αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πολύ πιθανό να καθυστερήσει λόγω έλλειψης συμφωνίας στο εδαφικό ζήτημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το πλαίσιο που συζητείται από τους διαπραγματευτές των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, οποιαδήποτε συμφωνία θα υποβληθεί σε δημοψήφισμα στους Ουκρανούς ψηφοφόρους, οι οποίοι θα ψηφίσουν ταυτόχρονα στις εθνικές εκλογές, σύμφωνα με πέντε πηγές, οι οποίες ζήτησαν ανωνυμία για να συζητήσουν τις ιδιωτικές διαβουλεύσεις.

Η αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα έχει εκφράσει στους Ουκρανούς ομολόγους της σε πρόσφατες συναντήσεις στο Αμπού Ντάμπι και το Μαϊάμι ότι θα ήταν καλύτερο να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία σύντομα, σύμφωνα με τρεις από τις πηγές αυτές.

Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι πιθανό να επικεντρωθεί περισσότερο σε εσωτερικά θέματα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Κογκρέσου τον Νοέμβριο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα έχουν λιγότερο χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο να αφιερώσουν στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με δύο πηγές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ ολοκληρώθηκε την Πέμπτη στο Αμπού Ντάμπι με την απελευθέρωση 314 αιχμαλώτων πολέμου και τη δέσμευση για σύντομη επανέναρξη των συζητήσεων. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επόμενη τριμερής συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σύντομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Συζήτηση για εκλογές και δημοψήφισμα τον Μάιο

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν το ενδεχόμενο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών και του δημοψηφίσματος τον Μάιο.

Ωστόσο, αρκετές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων χαρακτήρισαν το χρονοδιάγραμμα που πρότειναν οι ΗΠΑ ως φανταστικό.

Οι ουκρανικές εκλογικές αρχές έχουν εκτιμήσει ότι θα χρειαστούν περίπου έξι μήνες για να οργανωθούν εκλογές υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

«Οι Αμερικανοί βιάζονται», ανέφερε μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, προσθέτοντας ότι η ψηφοφορία θα μπορούσε να οργανωθεί σε λιγότερο από έξι μήνες, αλλά θα χρειαζόταν ακόμα αρκετός χρόνος.

Η διοργάνωση τέτοιων εκλογών θα απαιτούσε νομοθετικές αλλαγές, καθώς τέτοιες ψηφοφορίες απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης στην Ουκρανία. Θα ήταν επίσης δαπανηρή.

Η Ουκρανία επιθυμεί κατάπαυση του πυρός καθ’ όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, προκειμένου να προστατευθεί η ακεραιότητα του δημοψηφίσματος, και υποστηρίζει ότι το Κρεμλίνο έχει ιστορικό παραβίασης των συμφωνηθέντων όρων για κατάπαυση των εχθροπραξιών, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

«Η θέση του Κιέβου είναι ότι δεν μπορεί να συμφωνηθεί τίποτα έως ότου τεθούν σε εφαρμογή οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία από τις ΗΠΑ και τους εταίρους», ανέφερε η πηγή.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει. Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου και η ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.