Reuters: Ποιο από τα πολλά πρόσωπα του Τραμπ θα εμφανιστεί στο ραντεβού με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκαν στο Ελσίνκι το 2018, ανησύχησαν τους συμμάχους καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος πήρε το μέρος του Ρώσου ηγέτη έναντι των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών σχετικά με τη ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινάει για μια συνάντηση στην Αλάσκα με τον Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή (15.8.2025) με διαφορετική δημόσια διάθεση – ανυπόμονος με την απροθυμία του Ρώσου να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου του στην Ουκρανία και θυμωμένος για τις πυραυλικές επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις.

Ο κόσμος περιμένει να δει αν θα είναι η πιο σκληρή εκδοχή του Τραμπ που θα εμφανιστεί στο Άνκορατζ ή αν θα είναι ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων που προσπάθησε να κερδίσει την εύνοια του πανούργου πρώην πράκτορα της KGB στο παρελθόν.

Η απάντηση θα μπορούσε να έχει βαθιές επιπτώσεις για τους Ευρωπαίους ηγέτες που ανησυχούν ότι η Ρωσία, εάν της επιτραπεί να απορροφήσει τμήματα της Ουκρανίας, θα είναι πιο επιθετική προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ κοντά στη Ρωσία, όπως η Πολωνία, η Εσθονία, η Λιθουανία και η Λετονία. Έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία για την Ουκρανία, η οποία χάνει έδαφος από τις ρωσικές δυνάμεις μετά από τρεισήμισι χρόνια σκληρών μαχών.

Παρά τον σκληρότερο τόνο του προς τον Πούτιν τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έχει μια μακρά ιστορία στην προσπάθεια να εξευμενίσει τον Ρώσο ηγέτη. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, ο Τραμπ αρνήθηκε να επικρίνει άμεσα τον Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος, τον οποίο αποφεύγουν πολλοί πρόεδροι, επαίνεσε τον Τραμπ για το έργο του για τη βελτίωση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων.

Οι παρατηρητές του Κρεμλίνου ψάχνουν να δουν αν ο Τραμπ θα μαγευτεί ξανά από τον Πούτιν και θα επηρεαστεί από το επιχείρημά του ότι η Ρωσία έχει δικαίωμα να κυριαρχήσει στην Ουκρανία.

«Είναι εύλογη ανησυχία να πιστεύουμε ότι ο Τραμπ θα εξαπατηθεί από τον Πούτιν και θα κλείσει μια τρομερή συμφωνία εις βάρος της Ουκρανίας», δήλωσε ο Dan Fried, διπλωμάτης πολλών προέδρων των ΗΠΑ που είναι τώρα στο Ατλαντικό Συμβούλιο. Αλλά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα είναι επίσης πιθανό, πρόσθεσε ο Fried. «Υπάρχει μια λογική προοπτική ότι η κυβέρνηση θα αφυπνιστεί από το γεγονός ότι ο Πούτιν εξακολουθεί να τους παίζει».

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να μετριάσει τις προσδοκίες, με την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου να δηλώνει στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η συνάντηση θα είναι μια «άσκηση ακρόασης».

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα μπορούσε να μεσολαβήσει σε μια δεύτερη συνάντηση που θα περιλαμβάνει τόσο τον Πούτιν όσο και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εάν η σύνοδος της Αλάσκας πάει καλά.

Η Ρωσία δεν έχει δώσει καμία ένδειξη ότι είναι έτοιμη να κάνει παραχωρήσεις εν μέσω ουκρανικών ανησυχιών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να κάνει μια συμφωνία χωρίς τη συμβολή τους. Ο Ζελένσκι λέει ότι θα ήθελε να δει πρώτα μια κατάπαυση του πυρός ακολουθούμενη από εγγυήσεις ασφαλείας.

Μαστίγιο και καρότο

Όταν ο Τραμπ ανέλαβε ξανά καθήκοντα τον Ιανουάριο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος προσπάθησε να αναβιώσει το θερμό κλίμα μεταξύ των δύο ηγετών από την πρώτη θητεία του, εκφράζοντας συμπάθεια για τον διεθνώς απομονωμένο Πούτιν και υποσχόμενος να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε 24 ώρες.

Καθώς η αμερικανική κυβέρνηση χαλάρωσε την πίεση στη Ρωσία, ορισμένοι βοηθοί του Τραμπ παπαγάλισαν τα ρωσικά σημεία συζήτησης προς απογοήτευση των υποστηρικτών της Ουκρανίας. Τον Μάρτιο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ υπονόησε σε μια συνέντευξη με τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον ότι η Ρωσία είχε το δικαίωμα να καταλάβει τέσσερις ηπειρωτικές περιοχές της Ουκρανίας – Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα – επειδή «είναι ρωσόφωνες».

Και σε μια δραματική συνάντηση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επέκριναν τον Ζελένσκι για τον χειρισμό του πολέμου, προς τέρψη των σκληροπυρηνικών στη Ρωσία.

Παρά την ευμενή αυτή αντιμετώπιση, ο Ρώσος ηγέτης αρνήθηκε να ακολουθήσει τον Τραμπ στην προσπάθειά του να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πούτιν έχει μιλήσει τακτικά με τον Τραμπ, αλλά έχει συνεχίσει τις θανατηφόρες βομβιστικές επιδρομές κατά της Ουκρανίας.

Η συνεχιζόμενη αιματοχυσία ώθησε τον Τραμπ να στραφεί σε μια πιο σκληρή στάση τον Ιούλιο και να παραπονεθεί ότι ο Πούτιν τον καθυστερεί. Ο Τραμπ συμφώνησε να στείλει νέα όπλα στην Ουκρανία – για τα οποία η Ευρώπη θα πληρώσει – και απείλησε με νέες οικονομικές κυρώσεις για τη Μόσχα.

Ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα επέβαλε δασμούς 25% στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου – έμμεση πίεση στη Μόσχα – αλλά απέφυγε να υλοποιήσει τις απειλές του για επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων. Την Τετάρτη, απείλησε με «σοβαρές συνέπειες» εάν η Ρωσία δεν καταλήξει σε συμφωνία.

«Ενώ ο τόνος που βγαίνει από τον Λευκό Οίκο έχει αλλάξει, δεν έχει ακόμη συνοδευτεί από επέκταση των αμερικανικών κυρώσεων – οι προθεσμίες του Τραμπ για πρόσθετες κυρώσεις συνεχίζουν να μετατίθενται – ή νέες οικονομικές δεσμεύσεις από την Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της ουκρανικής ασφάλειας», δήλωσε ο Nicolas Fenton του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα πρέπει να γνωρίζει μέσα σε δύο λεπτά εάν ο Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει παραχωρήσεις. «Μπορώ να πω «καλή τύχη». Συνεχίστε να αγωνίζεστε. Ή μπορώ να πω, μπορούμε να κάνουμε μια συμφωνία», είπε.

Το δέλεαρ της συμφωνίας

Για τον Τραμπ, ο οποίος έλκεται από το θέαμα μιας συνόδου κορυφής με τον κόσμο να παρακολουθεί, το δέλεαρ της επίτευξης συμφωνίας είναι ισχυρό.

Έχει εμπλακεί σε μια ανοιχτή εκστρατεία για ένα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης φέτος, προβάλλοντας αυτές που ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει ως διπλωματικές νίκες του, και έχει εκνευρίσει τους συμμάχους των ΗΠΑ με την σπουδή του για μια ειρηνευτική συμφωνία στην Ουκρανία που φοβούνται ότι θα μπορούσε να ενθαρρύνει τον Πούτιν.

Τις τελευταίες ημέρες, Ουκρανοί και Ευρωπαίοι ηγέτες διαμαρτυρήθηκαν για τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές εδαφών προκειμένου να επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Ενώ η Ρωσία κατέχει την Κριμαία και μεγάλα τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας, οι Ουκρανοί δεν κατέχουν πλέον ρωσικό έδαφος, εγείροντας το ερώτημα τι ακριβώς θα μπορούσε να ανταλλαχθεί.

Ο Τραμπ επιμένει ότι, δεδομένης της προσωπικής του σχέσης με τον Πούτιν, είναι ο μόνος που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο.

Ο Τζον Μπόλτον, ο οποίος ήταν ένας από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας του Τραμπ στην πρώτη θητεία του και τώρα είναι οξύς επικριτής του, δήλωσε ότι ανησυχεί ότι ο Πούτιν «αρχίζει να κάνει τα μαγικά του» στον Τραμπ.

«Οι προσωπικές σχέσεις προφανώς έχουν θέση στις εξωτερικές υποθέσεις, όπως και σε οτιδήποτε άλλο. Αλλά όταν είσαι ένας από τους σκληρούς ανθρώπους του κόσμου όπως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αυτό δεν είναι θέμα συναισθήματος, είναι θέμα ψυχρού υπολογισμού. Ο Τραμπ δεν καταλαβαίνει αυτό το σημείο», είπε ο Μπόλτον.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη, ο Τραμπ παραπονέθηκε ότι «μέσα ενημέρωσης εργάζονται πολύ άδικα για τη συνάντησή μου με τον Πούτιν», επικαλούμενος τη χρήση αποσπασμάτων από «απολυμένους ηττημένους» όπως ο Μπόλτον.

Πηγή: Reuters / Steve Holland