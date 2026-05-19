Αφγανιστάν: Πατεράδες πουλούν τα παιδιά τους για να επιβιώσουν – Οι αδιανόητες αποφάσεις και τα διλήμματα

Η ανθρωπιστική κρίση στο πολύπαθο Αφγανιστάν έχει λάβει τραγικές διαστάσεις, με χιλιάδες οικογένειες να βρίσκονται αντιμέτωπες με αδιανόητα διλήμματα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Η ακραία φτώχεια, η πείνα, η ανεργία και η κατάρρευση του συστήματος υγείας στο Αφγανιστάν, έχουν μετατρέψει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε έναν αδιάκοπο αγώνα για ένα κομμάτι ψωμί, με πολλές οικογένειες να είναι σε τέτοιο επίπεδο που πουλούν ακόμη και τα παιδιά τους για να επιβιώσουν.

Στην επαρχία Γκορ, μία από τις φτωχότερες και πιο απομονωμένες περιοχές της χώρας, εκατοντάδες άνδρες συγκεντρώνονται κάθε πρωί σε σκονισμένες πλατείες περιμένοντας μάταια κάποιο μεροκάματο. Οι περισσότεροι επιστρέφουν στα σπίτια τους χωρίς χρήματα, ανήμποροι να εξασφαλίσουν ακόμη και τα στοιχειώδη για τα παιδιά τους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τρεις στους τέσσερις Αφγανούς δεν μπορούν πλέον να καλύψουν βασικές ανάγκες επιβίωσης, ενώ 4,7 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται ένα βήμα πριν από τον λιμό.

Μέσα σε αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα, όλο και περισσότεροι γονείς οδηγούνται σε σκληρές και απελπισμένες αποφάσεις.

Ο 45χρονος Τζούμα Χαν δήλωσε στο BBC πως εργάστηκε μόλις τρεις ημέρες τις τελευταίες έξι εβδομάδες, κερδίζοντας ελάχιστα χρήματα. «Τα παιδιά μου κοιμήθηκαν πεινασμένα τρεις συνεχόμενες νύχτες. Αναγκάστηκα να ζητήσω χρήματα από γείτονα για να αγοράσω αλεύρι. Ζω με τον φόβο ότι τα παιδιά μου θα πεθάνουν από την πείνα», περιγράφει.

Πατεράδες, δηλώνουν ανοιχτά πως αναγκάζονται να «πουλήσουν» τις κόρες τους είτε για γάμο είτε για οικιακή εργασία, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρήματα για τροφή ή ιατρικά έξοδα. «Αν πουλήσω μία κόρη, θα μπορώ να ταΐσω τα υπόλοιπα παιδιά μου για χρόνια», λέει ένας πατέρας, ξεσπώντας σε κλάματα καθώς αγκαλιάζει τη μικρή του κόρη.

Ο Χουάτζα Αχμάντ μόλις που βγάζει μερικές λέξεις πριν αρχίσει να κλαίει. «Πεινάμε. Τα μεγαλύτερα παιδιά μου πέθαναν, οπότε πρέπει να δουλέψω για να θρέψω την οικογένειά μου. Αλλά είμαι γέρος, οπότε κανείς δεν θέλει να μου δώσει δουλειά», λέει.

Άλλοι γονείς αναγκάζονται να δώσουν τα παιδιά τους σε συγγενείς με αντάλλαγμα χρήματα για επείγουσες χειρουργικές επεμβάσεις ή φάρμακα. Ένας πατέρας αποκάλυψε πως συμφώνησε να δώσει την πεντάχρονη κόρη του ως μελλοντική νύφη σε συγγενικό πρόσωπο, ώστε να μπορέσει να πληρώσει τη θεραπεία που της έσωσε τη ζωή, αναφέρει δημοσίευμα του BBC.

Η επιλογή να πουλήσουν κόρες αντί για γιους οφείλεται στο γεγονός ότι πολιτισμικά οι γιοι θεωρούνται ευρέως ως οι μελλοντικοί εργάτες της οικογένειας, και στο Αφγανιστάν, με τους περιορισμούς των Ταλιμπάν στην εκπαίδευση και την εργασία για γυναίκες και κορίτσια, αυτό είναι ακόμη πιο έντονο.

Επιπλέον, υπάρχει μια παράδοση στην οποία δίνεται ένα γαμήλιο δώρο στην οικογένεια του κοριτσιού από την οικογένεια του αγοριού κατά τη διάρκεια του γάμου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται από τη μεγάλη μείωση της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς πολλές χώρες έχουν περιορίσει δραστικά τη χρηματοδότηση προς το Αφγανιστάν μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία το 2021. Παράλληλα, η ξηρασία και οι περιορισμοί στην εκπαίδευση και εργασία των γυναικών επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τις ήδη διαλυμένες τοπικές κοινωνίες.

Στα νοσοκομεία της χώρας, η εικόνα είναι εξίσου δραματική. Νεογνά υποσιτισμένα παλεύουν για τη ζωή τους σε υπερφορτωμένες μονάδες, όπου συχνά δεν υπάρχουν ούτε βασικά φάρμακα ούτε ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός. Γιατροί και νοσηλευτές παραδέχονται πως οι θάνατοι παιδιών από πείνα και ασθένειες έχουν γίνει πλέον καθημερινό φαινόμενο.

Μία νοσοκόμα, η Φατίμα Χουσεϊνί ανέφερε ότι υπάρχουν ημέρες όπου πεθαίνουν έως και τρία μωρά. «Στην αρχή ήταν πολύ δύσκολο να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν. Τώρα έχει γίνει σχεδόν φυσιολογικό», δηλώνει.

Πίσω από τους αριθμούς και τις στατιστικές, κρύβονται οικογένειες που ζουν σε απόγνωση και παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην πείνα, τον φόβο και την αβεβαιότητα. Για εκατομμύρια Αφγανούς, η επιβίωση έχει μετατραπεί σε μια μάχη που δίνεται μέρα με τη μέρα.