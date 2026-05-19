Επιστήμονες εκκόλαψαν ζωντανά κοτόπουλα από πλήρως τεχνητό αυγό – Το φιλόδοξο πείραμα της Colossal Biosciences

Το πρώτο κοτόπουλο από τεχνητό αυγό είναι γεγονός. Η βιοτεχνολογική εταιρεία Colossal Biosciences, γνωστή για τα φιλόδοξα σχέδιά της να επαναφέρει εξαφανισμένα είδη όπως το μαμούθ και το γιγάντιο πτηνό moa, ανακοίνωσε ένα νέο εντυπωσιακό – αλλά και αμφιλεγόμενο – επίτευγμα.

Η αμερικανική startup υποστηρίζει ότι κατάφερε να εκκολάψει τα πρώτα κοτόπουλα από πλήρως τεχνητό αυγό, ανοίγοντας, όπως λέει, τον δρόμο για τη διάσωση απειλούμενων ειδών αλλά και για την πιθανή «ανάσταση» οργανισμών που έχουν χαθεί εδώ και αιώνες. Η ανακοίνωση, ωστόσο, αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από πολλούς επιστήμονες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μόα, ένα τεράστιο πτηνό που έφτανε τα 230 κιλά, εξαφανίστηκε πριν από αιώνες και θεωρείται ένα από τα πιο εντυπωσιακά είδη που χάθηκαν από τον πλανήτη. Ωστόσο, το τεράστιο μέγεθος των αυγών του καθιστά αδύνατη τη φυσική αναπαραγωγή του με τα σημερινά μέσα, κάτι που η εταιρεία Colossal πιστεύει πως μπορεί πλέον να ξεπεράσει μέσω της νέας τεχνολογίας της. «Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την Colossal και για ένα θεμελιώδες εργαλείο που αναπτύσσουμε», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ben Lamm.

Ο Λαμ, γνωστός επιχειρηματίας στον χώρο των startups, έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση με τις φιλόδοξες – και συχνά αμφισβητούμενες – δηλώσεις του ότι η εταιρεία του θα μπορούσε να «αναστήσει» είδη.

Σε ένα εντυπωσιακά σκηνοθετημένο βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube, με αισθητική εμπνευσμένη από την ταινία «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος», η Colossal παρουσιάζει τη διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται έμβρυο κοτόπουλου από φυσικό αυγό και στη συνέχεια τοποθετείται σε ένα πλήρως τεχνητό περιβάλλον επώασης μέχρι την εκκόλαψή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα είναι «βιολογικά ακριβές» και πλήρως επεκτάσιμο, γεγονός που θεωρητικά θα μπορούσε να επιτρέψει στο μέλλον την εκκόλαψη εμβρύων από εξαφανισμένα ή απειλούμενα είδη πτηνών.

Η μεγάλη δυσκολία σε προηγούμενες προσπάθειες δημιουργίας τεχνητού αυγού ήταν η σωστή κυκλοφορία του αέρα μέσω του κελύφους. Η Colossal υποστηρίζει πως ξεπέρασε αυτό το εμπόδιο χρησιμοποιώντας ένα ειδικό πλέγμα κελύφους και μια μεμβράνη σιλικόνης που μιμείται τη μεταφορά οξυγόνου ενός φυσικού αυγού.

Αν η τεχνολογία αποδειχθεί πράγματι τόσο επιτυχημένη όσο παρουσιάζεται, τότε πρόκειται για επίτευγμα «χωρίς προηγούμενο», σύμφωνα με τον ειδικό στις τεχνικές ανάκτησης DNA Carles Lalueza-Fox.

Ωστόσο, αρκετοί επιστήμονες εμφανίζονται επιφυλακτικοί. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει συνήθως σε σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις, η έρευνα δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη σε επιστημονικό περιοδικό και δεν έχει περάσει από τη διαδικασία αξιολόγησης από άλλους ειδικούς.

Η ειδικός στην εξελικτική γενετική Louise Johnson σχολίασε δηκτικά ότι η ανακοίνωση «ακούγεται εντυπωσιακή», αλλά χωρίς επιστημονική δημοσίευση «είναι σαν να καλείται κανείς να σχολιάσει μια διαφήμιση στο YouTube».

Αμφιβολίες εκφράζονται και για το κατά πόσο η τεχνολογία αυτή μπορεί πράγματι να οδηγήσει στην επαναφορά εξαφανισμένων ειδών. Ο καθηγητής βλαστοκυτταρικών επιστημών Dusko Ilic χαρακτήρισε την εξέλιξη «τεχνικά ενδιαφέρουσα», αλλά τόνισε ότι απομένουν τεράστιες προκλήσεις, όπως η πλήρης ανακατασκευή του γονιδιώματος και της συμπεριφοράς ενός εξαφανισμένου ζώου.

Ο ίδιος εκτιμά ότι η τεχνολογία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ πιο χρήσιμη στην προστασία απειλούμενων ειδών πτηνών παρά στην «ανάσταση» εξαφανισμένων οργανισμών.