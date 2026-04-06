Reuters: Το Ιράν και οι ΗΠΑ έλαβαν σχέδιο εκεχειρίας δύο σταδίων και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Το Ιράν και οι ΗΠΑ έχουν λάβει ένα σχέδιο δύο σταδίων για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, όπως ανέφερε σήμερα Δευτέρα (06.04.2026) στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή που έχει γνώση των προτάσεων.

Ένα πλαίσιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών έχει καταρτιστεί από το Πακιστάν και έχει ανταλλαγεί με το Ιράν και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η πηγή, περιγράφοντας μια προσέγγιση δύο επιπέδων με άμεση κατάπαυση του πυρός ακολουθούμενη από μια συνολική συμφωνία.

«Όλα τα στοιχεία πρέπει να συμφωνηθούν σήμερα», δήλωσε η πηγή, προσθέτοντας ότι η αρχική συμφωνία θα διαρθρωθεί ως μνημόνιο συμφωνίας που θα οριστικοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του Πακιστάν, του μοναδικού καναλιού επικοινωνίας στις συνομιλίες.

Το Axios ανέφερε για πρώτη φορά την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και οι περιφερειακοί μεσολαβητές συζητούν μια πιθανή 45ήμερη κατάπαυση του πυρός ως μέρος μιας συμφωνίας δύο φάσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου, επικαλούμενο αμερικανικές, ισραηλινές και περιφερειακές πηγές.

Η πηγή δήλωσε στο Reuters ότι ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, στρατάρχης Ασίμ Μονίρ, βρισκόταν σε επαφή «όλη τη νύχτα» με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γούτικοφ και τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί.

Σύμφωνα με την πρόταση, η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ αμέσως, ανοίγοντας ξανά τα Στενά του Ορμούζ, με 15-20 ημέρες για την οριστικοποίηση μιας ευρύτερης διευθέτησης. Η συμφωνία, που ονομάστηκε προσωρινά «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ», θα περιλαμβάνει ένα περιφερειακό πλαίσιο για το στενό, με τελικές προσωπικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, Tahir Andrabi, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει προηγουμένως στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει μόνιμη κατάπαυση του πυρός με εγγυήσεις ότι δεν θα δεχθούν ξανά επίθεση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Έχουν δηλώσει ότι το Ιράν έχει λάβει μηνύματα από μεσολαβητές, συμπεριλαμβανομένου του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Αιγύπτου. Η τελική συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει δεσμεύσεις του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την απελευθέρωση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, ανέφερε η πηγή.

Αυτό έρχεται μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να στοχεύσει κρίσιμες υποδομές στο Ιράν και να «ανατινάξει ολόκληρη τη χώρα» εάν δεν ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης. Έθεσε συγκεκριμένη προθεσμία στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (1 π.μ. ώρα Ηνωμένου Βασιλείου την Τετάρτη).