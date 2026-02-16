Robert Duvall: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο βραβευμένος με Όσκαρ Αμερικανός ηθοποιός

Μεγάλη απώλεια για τον παγκόσμιο κινηματογράφο ο θάνατος του Robert Duvall. Ο διάσημος Αμερικανός ηθοποιός, ο οποίος «έφυγε» σε ηλικία 93 ετών τη Δευτέρα (16.02.2026) είχε βραβευτεί με Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του 1983 «Τρυφερές σχέσεις» (Tender Mercies), ενώ ήταν, επίσης, κάτοχος δύο βραβείων Έμμυ, τεσσάρων χρυσών σφαιρών και ενός Βραβείο BAFTA Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Ο σπουδαίος Αμερικανός ηθοποιός Robert Duvall (Ρόμπερτ Νιβάλ) έγινε γνωστός το 1959 με τη συμμετοχή του στην τηλεοπτική σειρά «The Twilight Zone».

Έπειτα μεταπήδησε στον κινηματογράφο, ερμηνεύοντας το ρόλο του Μπου Ράντλεϊ στην ταινία του 1962 «Σκιές και Σιωπή» (To Kill A Mockingbird) πλάι στον Γκρέγκορι Πεκ.

Άλλες του αξιόλογες ταινίες περιλαμβάνουν τις: M*A*S*H (1970), «THX 1138» (1971), «Ο Νονός» (The Godfather, 1972), «Ο Νονός ΙΙ» (The Godfather Part II, 1974), «Η Συνομιλία» (The Conversation, 1974), «Το δίκτυο» (Network, 1976), «Αποκάλυψη Τώρα» (Apocalypse Now, 1979), Ο Κληρονόμος της Βίας (The Great Santini, 1979), Ο Καλύτερος (The Natural, 1984), Τα Χρώματα της Βίας (Colours, 1988), Κοφτερό Λεπίδι (Sling Blade, 1996), Ο Απόστολος (The Apostle, 1997), Ολέθρια Σύγκρουση (Deep Impact, 1998) και Ο Δικαστής (Judge, 2014).