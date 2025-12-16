Ρώμη: Εισιτήριο 2 ευρώ θα πρέπει να πληρώνουν οι τουρίστες για να θαυμάσουν το «Φοντάνα Ντι Τρέβι» από τον Ιανουάριο

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιταλικού πρακτορείου Ansa, από τις 7 Ιανουαρίου oι τουρίστες θα πρέπει να πληρώνουν εισιτήριο της τάξης των 2 ευρώ για να θαυμάζουν από κοντά το αριστουργηματικό σιντριβάνι «Φοντάνα Ντι Τρέβι», στο κέντρο της Αιώνιας Πόλης. Από την πληρωμή του εισιτηρίου θα εξαιρούνται μόνον οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης.

Τους τελευταίους μήνες, ο δήμος της Ρώμης, πρωτεύουσας της Ιταλίας, αποφάσισε ήδη τον περιορισμό του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών στο διάσημο σιντριβάνι, «Φοντάνα Ντι Τρέβι», το οποίο κατασκευάστηκε πριν από τρεις αιώνες, την εποχή του μπαρόκ.

Απαγορεύεται να βρίσκονται συγχρόνως στον χώρο μπροστά στο αρχιτεκτονικό αυτό αριστούργημα πάνω από 400 επισκέπτες.

Πλέον ένας νέος περιορισμός έχει πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο οποίος λέει ότι θα πρέπει ο κάθε επισκέπτης να πληρώσει 2 ευρώ για να θαυμάσει το πασίγνωστο σιντριβάνι το οποίο προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Οι μόνοι που δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρώμης.

Σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, ο δήμος της Ρώμης υπογράμμισε πάντως ότι «δεν έχουν ακόμη ληφθεί οριστικές αποφάσεις» και ότι «πρόκειται μόνον για ένα ενδεχόμενο το οποίο, ως γνωστόν, η δημοτική αρχή εξετάζει εδώ και καιρό».