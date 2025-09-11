Κόσμος

Ρώμη: Πολίτες και τουρίστες θα μπορούν να κολυμπούν ελεύθερα στον Τίβερη μέσα στην επόμενη 5ετία

Οι πρώτοι περιορισμοί στην κολύμβηση στον Τίβερη επιβλήθηκαν τη δεκαετία του 1960, το οποίο οφειλόταν στη ρύπανση των υδάτων - «Υπάρχουν ήδη ημέρες στις οποίες τα νερά του Τίβερη» λέει ο δήμαρχος
Κολυμβητής βουτάει στα νερά του ποταμού Τίβερη
Κολυμβητής βουτάει στα νερά του ποταμού Τίβερη / Φωτογραφία αρχείου / REUTERS/Claudia Greco/File Photo

Ο δήμαρχος της Ρώμης θέλει να ανοίξει τον ποταμό Τίβερη στους κολυμβητές μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

Η κολύμβηση στον ποταμό που διασχίζει στην Ρώμη απαγορεύεται εδώ και χρόνια. Οι πρώτοι περιορισμοί στην κολύμβηση στον Τίβερη επιβλήθηκαν τη δεκαετία του 1960, το οποίο οφειλόταν στη ρύπανση των υδάτων.

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι ανακοίνωσε ότι «μέσα στην επόμενη πενταετία, οι κάτοικοι της Αιώνιας Πόλης και οι τουρίστες, που το επιθυμούν, θα μπορούν να κάνουν μπάνιο στον Τίβερη».

Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε ότι έχει έρθει σε επαφή με τον Ιταλό υπουργό Περιβάλλοντος Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, όπως και με τον Φραντσέσκο Ρόκα, πρόεδρο του Λατίου (της περιφέρειας με πρωτεύουσα την Ρώμη).

Παράλληλα τόνισε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί ειδική ομάδα εργασίας. «Διαπιστώσαμε ότι ο συγκεκριμένος στόχος είναι απόλυτα εφικτός και το όλο κόστος, όπως φαίνεται, αναμένεται να είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο για τον καθαρισμό του Σηκουάνα, διότι η μόλυνση στον ποταμό της γαλλικής πρωτεύουσας ήταν σαφώς μεγαλύτερη», τόνισε ο δήμαρχος της Ρώμης.

Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’50 του περασμένου αιώνα, πολλοί Ρωμαίοι συνήθιζαν να βουτάνε στον Τίβερη από πλωτές, ξύλινες εξέδρες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο της ιταλικής πρωτεύουσας, «υπάρχουν ήδη ημέρες στις οποίες τα νερά του Τίβερη είναι αρκετά καθαρά, αλλά χρειάζονται κι άλλες τρεις, τέσσερις στοχευμένες παρεμβάσεις, με την καθοριστική στήριξη της επιστημονικής κοινότητας».

