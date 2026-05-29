Ρώμη: Συμμορία μεταναστών βίαζε επί 3 ημέρες τουρίστρια από την Κολομβία – 5 συλλήψεις

Επί 72 ώρες φέρεται πως βιαζόταν από μέλη συμμορίας στη Ρώμη, 32χρονη τουρίστρια από την Κολομβία, με τις αρχές να συλλαμβάνουν 5 ύποπτους και να εντείνουν τις έρευνες για την σύλληψη όλων των δραστών.

Η 32χρονη τουρίστρια βρέθηκε στην Ιταλία στις αρχές του Μαΐου, για να δει από κοντά τις ομορφιές της Ρώμης. Όπως κατήγγειλε στις αρχές, στις 19 Μαΐου και ενώ βρίσκονταν στον σιδηροδρομικό σταθμό Termini, την προσέγγισε ένας άνδρας που την έπεισε να τον ακολουθήσει για να της δώσει χασίς. Η τουρίστρια τον ακολούθησε, χωρίς να υποπτευτεί την κόλαση που θα ζούσε μετά, τόσο από αυτόν τον άνδρα όσο και από τους φίλους του.

Μετά από 30 λεπτά περπάτημα και σε ένα αρκετά απομονωμένο σημείο, ο άνδρας την ανάγκασε να μπει σε βαν, και τότε ξεκίνησε ο εφιάλτης της, όπως αναφέρει η Daily Mail. Ο άνδρας την μετέφερε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πόλης με την γυναίκα να ουρλιάζει, μάταια, να την αφήσει ελεύθερη.

Η 32χρονη παρέμεινε στο σημείο για 72 ολόκληρες ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων βιαζόταν συστηματικά από την ομάδα ανδρών. Για να την κρατήσουν ήρεμη μάλιστα, της έδιναν ναρκωτικά και την απειλούσαν πως θα την σκοτώσουν.

Αφού κατάφερε τελικά να ξεφύγει, οδηγός βρήκε τη γυναίκα ξαπλωμένη και ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο και αμέσως κάλεσε για βοήθεια.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ιατροδικαστής επιβεβαίωσε πως τα τραύματά της προκλήθηκαν από βιασμό.

Οι αρχές ξεκίνησαν αμέσως έρευνα, συλλαμβάνοντας συνολικά 5 άτομα από Γκάμπια, Μαλί και Νιγηρία, ηλικίας από 29 μέχρι 39 χρόνων.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό άλλων 3 ανδρών, μεταξύ αυτών του άνδρα που την ανάγκασε να μπει στο βαν.

Στο κτίριο όπου βιάστηκε, βρέθηκαν και 22 παράνομοι μετανάστες και σε 11 από αυτούς βγήκε εντολή για άμεση απέλαση.