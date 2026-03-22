Κόσμος

Ρώμη: Τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσαν έπειτα από ισχυρή έκρηξη – Δύο σοβαρά τραυματίες και 70 προληπτικές εκκενώσεις

Από την έκρηξη λόγω διαρροής υγραερίου και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια
Ρώμη

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το πρωί της Κυριακής (22.03.2026)  στη Ρώμη, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση τριών πολυκατοικιών, οι οποίες βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την ιταλική πρωτεύουσα με το διεθνές αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η καταστροφή προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου, η οποία ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να διαλύσει ολοσχερώς τα κτίσματα στην περιοχή Piana del Sole της Ρώμης. Οι δυνάμεις της ιταλικής Πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο έδωσαν μάχη με τον χρόνο κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, 84 και 86 ετών, ανασύρθηκε με σοβαρά τραύματα από τα συντρίμμια και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Περίπου 70 άτομα αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα γύρω κτίρια για προληπτικούς λόγους και παραμένουν στον δρόμο, περιμένοντας οδηγίες από τις αρχές πολιτικής προστασίας.

Η μια από τις τρεις πολυκατοικίες κατέρρευσε σχεδόν ολοσχερώς και, όπως δήλωσε ο δήμαρχος της Αιώνιας Πόλης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, ο οποίος έσπευσε στο σημείο της έκρηξης, «οι καταστροφές που προκλήθηκαν προκαλούν τεράστια εντύπωση». Ο Γκουαλτιέρι πρόσθεσε, παράλληλα, ότι η δημοτική αρχή θα προσφέρει κάθε αναγκαία βοήθεια στους πληγέντες.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να σκάβουν κάτω από τα συντρίμμια, για να αποκλείσουν ότι μπορεί να υπάρχουν άλλοι εγκλωβισμένοι. Στην προσπάθειά τους αυτή, καθοριστικής σημασίας είναι και η βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων.

Από την έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια, ενώ αρκετά σταθμευμένα αυτοκίνητα να έχουν καταπλακωθεί από συντρίμμια.

«Οι τοίχοι των κτιρίων καταστράφηκαν ολοσχερώς. Η εικόνα παραπέμπει σε βομβαρδισμένο τοπίο», ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, ενώ εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής διενεργούν έρευνα για τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανάφλεξη της φιάλης υγραερίου.

