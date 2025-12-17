Ρομπ Ράινερ: Στο εδώλιο ο Νικ Ράινερ που φέρεται ότι σκότωσε τους γονείς του, τον σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και τη σύζυγό του

Στο δικαστήριο, για πρώτη φορά μετά τη σύλληψή του ως ύποπτος για τον φόνο των γονιών του, μέσα στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες, οδηγήθηκε την Τετάρτη (17.12.2025) ο Νικ Ράινερ, γιος του διάσημου σκηνοθέτη μεγάλων επιτυχιών του Χόλιγουντ, Ρομπ Ράινερ.

Ο νεότερος γιος του σκηνοθέτη και πολιτικού ακτιβιστή, Ρομπ Ράινερ, Νικ Ράινερ, 32 ετών, δεν έκανε καμία δήλωση αποδοχής ή απόρριψης της κατηγορίας για τον διπλό φόνο και η δίκη του αναβλήθηκε για τις 7 Ιανουαρίου.

Έχοντας γένια και φορώντας ένα μπλε αλεξίσφαιρο γιλέκο, εμφανίστηκε στο δικαστήριο τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή του για μία από τις πιο σοκαριστικές δολοφονίες διασημοτήτων στην ιστορία του Χόλιγουντ. Κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τους γονείς του, τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, 78 ετών και την φωτογράφο-παραγωγό Μισέλ Ράινερ, 70 ετών, τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Δεκεμβρίου, στο αριστοκρατικό προάστιο Μπρέντγουντ του δυτικού Λος Άντζελες.

Τα πτώματα βρέθηκαν το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ο 32χρονος, που στο παρελθόν είχε μιλήσει δημοσίως για τον μακροχρόνιο αγώνα του με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, συνελήφθη το ίδιο βράδυ σε ένα πάρκο, στο κέντρο της πόλης, κοντά στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν πρόβαλε αντίσταση και οδηγήθηκε στο κρατητήριο ως ύποπτος για τους φόνους.

Κινδυνεύει με θανατική ποινή

Εάν καταδικαστεί, μπορεί να του επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς τη δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και η θανατική καταδίκη. Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη αποφασίσει εάν θα ζητήσουν την καταδίκη του σε θάνατο. Στην Καλιφόρνια ισχύει από το 2019 μορατόριουμ στις εκτελέσεις θανατοποινιτών. Αν και η θανατική ποινή εξακολουθεί να ισχύει στην Πολιτεία, κανείς δεν έχει εκτελεστεί από το 2006 και το 2019 ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιβλήθηκε επ’ αόριστον μορατόριουμ στις εκτελέσεις.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στο έγκλημα χρησιμοποιήθηκε ένα μαχαίρι. Ελάχιστες άλλες λεπτομέρειες έχουν ανακοινωθεί για τις συνθήκες του φόνου. Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει κάποιο πιθανό κίνητρο ή εάν ο δράστης ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Πολλά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Νικ Ράινερ καυγάδισε άσχημα με τους γονείς του το βράδυ της 13ης Δεκεμβρίου σε ένα πάρτι που οργάνωσε ο κωμικός και παρουσιαστής Κόναν Ο’ Μπράιεν.

Ο Νικ Ράινερ, το μεσαίο παιδί της οικογένειας και ο νεότερος από τους δύο γιους του ζεύγους, είχε μιλήσει για την εισαγωγή του σε κλινικές απεξάρτησης από την ηλικία των 15 ετών και για τις περιόδους που ήταν άστεγος, όταν αρνιόταν να υποβληθεί σε θεραπεία για τον εθισμό του. Οι εμπειρίες αυτές ήταν η βάση για την ταινία «Being Charlie» που σκηνοθέτησε ο πατέρας του, σε σενάριο του Νικ.