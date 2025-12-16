Συμβαίνει τώρα:
Ρομπ Ράινερ: Βρήκαν αίμα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο γιος του Νικ – Με σεντόνια καλυμμένα τα παράθυρα

Ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, συνελήφθη για τη δολοφονία των γονιών του μέσα στο σπίτι τους
Ο Νικ Ράινερ
Ο Νικ Ράινερ / REUTERS / Aude Guerrucci

Νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του Νικ Ράινερ μετά τη δολοφονία του πατέρα του και διάσημου σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ, έρχονται στο φως. Σύμφωνα με ξένα μέσα ενημέρωσης στο δωμάτιο του ξενοδοχείου στο οποίο διέμεινε μετά το διπλό φονικό εντοπίστηκαν ίχνη αίματος, που κινητοποίησαν τις αστυνομικές Αρχές. 

Όπως αναφέρει το «TMZ», ο γιος του Ρομπ Ράινερ, Νικ, ο οποίος έχει συλληφθεί ως ύποπτος για τη δολοφονία των γονιών του, έκανε check-in σε ξενοδοχείο στη Σάντα Μόνικα τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 14.12.2025. Η άφιξή του σημειώθηκε λίγες ώρες μετά από καβγά που είχε με τον πατέρα του κατά τη διάρκεια χριστουγεννιάτικου πάρτι του παρουσιαστή Κόναν Ο’ Μπράιαν. Αυτόπτες μάρτυρες που τον είδαν κατά το check-in ανέφεραν ότι έδειχνε «αποδιοργανωμένος», χωρίς ωστόσο, όπως αναφέρεται, να διαπιστωθούν τραύματα ή ίχνη αίματος στο σώμα του.

Ο Νικ Ράινερ
Ο Νικ Ράινερ / REUTERS / Aude Guerrucci

Η κράτηση είχε γίνει μόνο για μία ημέρα, ωστόσο ο Νικ Ράινερ δεν ολοκλήρωσε ποτέ το check-out. Όταν το προσωπικό εισήλθε στο δωμάτιο αργότερα το πρωί της Κυριακής, εντόπισε το μπάνιο «γεμάτο με αίμα», καθώς και αίμα πάνω στο κρεβάτι, ενώ τα παράθυρα του δωματίου ήταν καλυμμένα με σεντόνια.

Τη Δευτέρα (15.12.2025), αστυνομικοί του Λος Άντζελες μετέβησαν στο ξενοδοχείο, προκειμένου να συλλέξουν αποδεικτικό υλικό και να λάβουν καταθέσεις από εργαζόμενους. Ο Νικ Ράινερ εντοπίστηκε και συνελήφθη αργότερα, περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το ξενοδοχείο και σε μικρή απόσταση από το κέντρο του Λος Άντζελες. Παράλληλα, πηγές που επικαλείται το «TMZ» αναφέρουν ότι ο Νικ Ράινερ είχε προκαλέσει ανησυχία και στο πάρτι του Κόναν Ο’ Μπράιαν, καθώς φερόταν να συμπεριφέρεται με τρόπο ασυνήθιστο, χωρίς να έρχεται σε επαφή με άλλους καλεσμένους.

Φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης:

Η σύλληψη του Νικ Ράινερ
Ο Νίκ Ράινερ στο έδαφος κατά τη σύλληψή του Φωτογραφία / LAPD Gangs and Narcotics Division
Η σύλληψη του Νικ Ράινερ
Η στιγμή της σύλληψης του Νικ Ράινερ

Ο σκηνοθέτης και η σύζυγός του, Μισέλ, εντοπίστηκαν νεκροί στην κατοικία τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ίδιου μέσου, και οι δύο έφεραν τραύματα στον λαιμό, στοιχεία που παραπέμπουν σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ φέρεται να είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση μέσα στο σπίτι. Τα θύματα εντόπισε η κόρη τους Ρόμι από τις κόρες τους, η οποία ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία, κατονομάζοντας συγγενικό πρόσωπο ως πιθανό ύποπτο και επισημαίνοντας ότι «θα πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνος».

