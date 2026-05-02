Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρόμπερτ Φίτσο: Τετ α τετ του φιλορώσου Σλοβάκου πρωθυπυοργού με τον Ζελένσκι – «Θέλω η Ουκρανία να ενταχθεί στη ΕΕ»

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του to 2023, ο Φίτσο ;elege ότι «δεν υπάρχει πόλεμος στο Κίεβο», παρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022
Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο
Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο / REUTERS / Radovan Stoklasa / File Photo

Ο Σλοβάκος εθνικιστής πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο έχει «πάρει αποστάσεις» από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αφού θεωρείται μαζί με τον Βίκτορ Όρμπαν, φίλος τους Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ παράλληλα έχει ασκήσει στο παρελθόν κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο φαίνεται πως ο φιλορώσος Ρόμπερτ Φίτσο θέλει να ενισχύσει τους δεσμούς της χώρας του με την Ουκρανία και έτσι θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όπως δήλωσε ο ίδιος σήμερα (02.05.2026) μετά από τηλεφωνική επικοινωνία τους. σχέσεις τους.

«Θα συνεχίσουμε με τη μορφή κοινών κυβερνητικών συναντήσεων και θα πραγματοποιήσουμε επίσης αμοιβαίες επισκέψεις στις πρωτεύουσές μας», δήλωσε ο Φίτσο, που απέφευγε να μεταβεί στο Κίεβο.

«Επιβεβαίωσα ότι η Σλοβακία υποστηρίζει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή θέλουμε ο γείτονάς μας, η Ουκρανία, να είναι μια σταθερή και δημοκρατική χώρα», πρόσθεσε.

«Χρειαζόμαστε ισχυρές σχέσεις μεταξύ των χωρών μας και τις υποστηρίζουμε και οι δύο», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X.

Υπογράμμισε τη σημασία της υποστήριξης της Σλοβακίας για την ένταξη της χώρας του στην ΕΕ, σημειώνοντας ότι προσκάλεσε τον Σλοβάκο πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Κίεβο και τον ευχαρίστησε για την πρόσκλησή του στην Μπρατισλάβα, με «τη δυνατότητα μιας προσωπικής συνάντησης στο προσεχές μέλλον».

 

Ο Φίτσο διευκρίνισε ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι τη Δευτέρα (04.05.2026) στο Γιερεβάν, πρωτεύουσα της Αρμενίας, στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ). Εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για «φιλικές σχέσεις μεταξύ Σλοβακίας και Ουκρανίας».

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Οκτώβριο του 2023, ο Φίτσο υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει πόλεμος στο Κίεβο», παρά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι σημερινές δηλώσεις του Σλοβάκου πρωθυπουργού έρχονται μια εβδομάδα πριν από την αναχώρησή του για τη Μόσχα, όπου έχει προγραμματιστεί να παραστεί στους εορτασμούς για τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στη Σλοβακία τον Μάιο.

Προσθέστε το newsit.gr στη Google για να βλέπετε περισσότερες ειδήσεις στη μηχανή αναζήτησης
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
124
57
49
49
45
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ρόμπερτ Φίτσο: Ο φιλορώσος Σλοβάκος ηγέτης θα συναντηθεί με τον Πούτιν αλλά δεν θα παραστεί στην παρέλαση της «Ημέρας Νίκης»
Μετά το τετ α τετ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο ακροδεξιός πρωθυπουργός της Σλοβακίας θα ταξιδέψει στη Μόσχα για την ρωσική στρατιωτική εκδήλωση
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν (αριστερά) με τον Ρόμπερτ Φίτσο (δεξιά)
Η νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί χρειάζεται θεραπεία για την καρδιά – «Το καθεστώς του Ιράν θέλει να την ξεφορτωθεί», λέει ο αδερφός της
Ο αδερφός της μεταξύ άλλων τονίζει πόσο άσχημα είναι η υγεία της και λέει πως κάθε μέρα ξυπνάει «περιμένοντας το χειρότερο τηλεφώνημα»
Ναργκίς Μοχαμαντί
Λίβανος: Διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ μόνο με παύση του πολέμου, λέει ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και σύμμαχος της Χεζμπολάχ
Ο πιο σημαντικός σιίτης πολιτειακός παράγοντας απορρίπτει τις κατ'ιδίαν συναντήσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου με τον πρόεδρο του Λιβάνου
Ισραηλινά στοιχεία πυροβολικού στον νότιο Λίβανο
Η απολογία του συζύγου για την άγρια δολοφονία της πρώην Μις Ελβετία: «Την αγαπούσα, μετανιώνω»
«Προκάλεσα ανείπωτο πόνο στην οικογένειά μου. Αυτό που έκανα είναι ασυγχώρητο και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη» είπε ο Μαρκ Ρίμπεν στη δίκη, ωστόσο έκανε λόγο για «ατύχημα»
Το μοντέλο από την Ελβετία Κριστίνα Γιοκσίμοβιτς
Newsit logo
Newsit logo