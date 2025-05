Ρόμπερτ Κένεντι Τζ.: Ο αντιεμβολιαστής υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, βάζει «φρένο» στο εμβόλιο του κορονοϊου σε παιδιά και έγκυες

Ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη (27.05.2025) ότι το εμβόλιο για τον κορονοϊό δεν θα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των συνιστώμενων εμβολίων για έγκυες γυναίκες και υγιή παιδιά στο πρόγραμμα εμβολιασμού των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ, σύμφωνα με το CNN.

O υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, ανακοίνωσε την αλλαγή σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X. Τον πλαισίωναν ο Επίτροπος του Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ Δρ Μάρτι Μάκαρι και ο Διευθυντής των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας Δρ Τζέι Μπατατσάρια.

«Από σήμερα, το εμβόλιο Covid για υγιή παιδιά και υγιείς έγκυες γυναίκες έχει αφαιρεθεί από το συνιστώμενο πρόγραμμα εμβολιασμών του CDC», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κένεντι. «Πέρυσι, η κυβέρνηση Μπάιντεν προέτρεψε τα υγιή παιδιά να κάνουν ακόμη ένα εμβόλιο Covid, παρά την έλλειψη κλινικών δεδομένων που να υποστηρίζουν τη στρατηγική επαναληπτικής αναμνηστικής δόσης στα παιδιά», υποστήριξε.

Το CNN σημειώνει ότι οι έγκυες γυναίκες και τα παιδιά με υποκείμενες παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από τον Covid-19.

Today, the COVID vaccine for healthy children and healthy pregnant women has been removed from @CDCgov recommended immunization schedule. Bottom line: it’s common sense and it’s good science. We are now one step closer to realizing @POTUS’s promise to Make America Healthy Again. pic.twitter.com/Ytch2afCLP