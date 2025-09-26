Συμβαίνει τώρα:
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ: Οι ΗΠΑ είναι αντίθετες στους στόχους υγείας του ΠΟΥ

Ο υπουργός των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η διακήρυξη του ΠΟΥ αγνοεί «τα πιο επείγοντα προβλήματα υγείας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια είναι αυτά
Ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ
REUTERS/Carlos Barria

Τα μέλη του ΟΗΕ να μην εγκρίνουν τη διακήρυξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τις χρόνιες ασθένειες, με τη δικαιολογία ότι τάσσεται υπέρ της άμβλωσης και προωθεί «μια ακραία ιδεολογία του φύλου» καλεί ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Οι δηλώσεις του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έγιναν στη διάρκεια συνεδρίασης του ΟΗΕ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, για «την πρόληψη και την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών και την προώθηση της ψυχικής υγείας και ευημερίας».

Ο υπουργός των ΗΠΑ εκτίμησε ότι η διακήρυξη του ΠΟΥ αγνοεί «τα πιο επείγοντα προβλήματα υγείας», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει ποια είναι αυτά.

Το κείμενο των 15 σελίδων, το οποίο έχει διαβάσει το AFP, δεν αναφέρεται στο δικαίωμα στην άμβλωση ούτε στην ιδεολογία του φύλου. Παρά την αντίθεση των ΗΠΑ, η διακήρυξη του ΠΟΥ αναμένεται να εγκριθεί από την πλειοψηφία των 193 χωρών μελών του ΟΗΕ τον Οκτώβριο.

Ο ΟΗΕ και οι υπηρεσίες του βρίσκονται στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο ξεκίνησε τη διαδικασία για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ συνέστησε στις έγκυες να μην χρησιμοποιούν παρακεταμόλη, συνδέοντάς την με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης αυτισμού στα παιδιά, παρά την αντίθετη άποψη της επιστημονικής κοινότητας, και εξέφρασε αβάσιμες απόψεις για τα εμβόλια προκαλώντας την αντίδραση του ΠΟΥ.

«Τα εμβόλια σώζουν ζωές, το γνωρίζουμε αυτό. Τα εμβόλια δεν προκαλούν αυτισμό», δήλωσε ο Ταρίκ Γιασάρεβιτς, εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής του ΟΗΕ.

«Έχουν σώσει αμέτρητες ζωές. Αυτό είναι κάτι που η επιστήμη έχει αποδείξει», πρόσθεσε, καλώντας τους ηγέτες να ακολουθήσουν τις συστάσεις των υγειονομικών αρχών.

