Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 13 τραυματίστηκαν σε μια έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκη πυρομαχικών στην περιοχή Μπέλγκοροντ στη Ρωσία σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Νωρίτερα το TASS είχε κάνει λόγο για 10 Ρώσους στρατιώτες τραυματίες μετά από φωτιά σε τοπικό πολιτιστικό κέντρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στο οποίο αποθηκεύονταν πυρομαχικά, που προκάλεσαν την έκρηξη.

Στην περιοχή Μπέλγκοροντ στη μεθόριο Ρωσίας και Ουκρανίας, βρίσκονται ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και πεδία εκπαίδευσης.

Power went out in Shebekino (Belgorod region) after an explosion. pic.twitter.com/iMWrtGRKT7