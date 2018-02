Ρωσία: Αυτά είναι τα πρόσωπα της αεροπορικής τραγωδίας

Ενώ συνεχίζεται το «θρίλερ» για τους λόγους που οδήγησαν στην συντριβή του αεροσκάφους στην Ρωσία, σιγά σιγά βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας στοιχεία και φωτογραφίες από τα 71 άτομα που επέβαιναν σε αυτό και έχασαν τη ζωή τους.

Το αεροπλάνο τύπου AN-148, της Saratov Airlines, απογειώθηκε για την πόλη Ορσκ στην περιοχή Ορενμπούργκ, περίπου 1.500 χλμ. νοτιοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας και έπεσε λίγη ώρα αργότερα.

Ο πιλότος Sergey Gambaryan 34 ετών και η αεροσυνοδός Anastasia Slavinskaya, 29 χρονών

Η αεροσυνοδός Viktoria Koval και η επιβάτης Kriskentia Alexeenko

Η Ulyana Son 28 ετών και ο Ilya Poletayev 17 ετών

Το νεότερο θύμα είναι Nadezhda Krasova που ήταν 5 χρονών, η οποία σκοτώθηκε μαζί με την μητέρα της, την 32χρονη Oksana Krasova. Επίσης ανάμεσα στους νεκρούς είναι η Evgeny Livanov, 12 ετών,

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του αρχηγείου των επιχειρήσεων η κατάσταση του πρώτου μαύρου κουτιού του αεροπλάνου, που κατέγραφε τις παραμέτρους της πτήσης, είναι σε «ικανοποιητική» κατάσταση, ενώ η αναζήτηση του δεύτερου μαύρου κουτιού, του καταγραφέα των φωνών στο πιλοτήριο, συνεχίζεται.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και έδωσε εντολή για τη σύσταση ειδικής ερευνητικής επιτροπής.

«Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, κανείς δεν επέζησε», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.

Τα γραφείο του εισαγγελέα μεταφορών της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι και οι 71 επιβαίνοντες είναι νεκροί. Ο υπουργός μεταφορών Μαξίμ Σολόκοφ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν επιζώντες και είπε ότι θα χρειαστούν τεστ DNA προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι νεκροί.

Τηλεοπτικά πλάνα από τη σκηνή του ατυχήματος δείχνουν συντρίμμια του αεροπλάνου, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον μία μηχανή, να κείτονται στους αγρούς πάνω σε πυκνό στρώμα χιονιού.

Ελικόπτερα βρίσκονταν στο σημείο καθώς και διασώστες σε ειδικά οχήματα που κινούνται πάνω στο χιόνι. Αξιωματούχος του υπουργείου Εκτάκτων Καταστάσεων δήλωσε πως δύο σοροί και ένας καταγραφέας πτήσης έχουν βρεθεί στο σημείο.

Συντρίμμια και ανθρώπινα μέλη έχουν διασκορπιστεί σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου από το σημείο της συντριβής, ανέφεραν οι ερευνητές.

Είπαν πως ξεκίνησαν ποινική έρευνα για το ατύχημα. Ανάμεσα στις πιθανές αιτίες ανέφεραν τις μετεωρολογικές συνθήκες, το ανθρώπινο λάθος και την τεχνική κατάσταση του αεροπλάνου. Το πλήρωμα δεν είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Το αεροσκάφος, που είχε κατασκευαστεί το 2010, μετέφερε 65 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος. Εξαφανίστηκε από τα ραντάρ λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντομοντέντοβο της Μόσχας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ένας Ελβετός υπήκοος περιλαμβανόταν στους επιβάτες.

Η Ελένα Βορόνοβα, εκπρόσωπος της Saratov Airlines, δήλωσε πως δεν υπήρχαν ανησυχίες για την τεχνική κατάσταση του αεροπλάνου, το οποίο είχε περάσει από σέρβις στην εταιρία της το 2016.

Family members of crashed airline gather at destination airport. They wait for the plane that would never arrive now. pic.twitter.com/PX2L48Cr4F

— English Russia (@EnglishRussia1) 11 Φεβρουαρίου 2018