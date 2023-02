Η εισαγγελία ζήτησε την επιβολή ποινής εννέα χρόνων φυλάκισης στη δημοσιογράφο του RusNews Μαρία Πανομαρένκο, η οποία κατηγορείται για «διάδοση ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό, μεταδίδει ο ιστότοπος υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων OVD-Info ο οποίος στη Ρωσία έχει ανακηρυχθεί «ξένος πράκτορας».

Η δημοσιογράφος Μαρία Πανομαρένκο από το Μπαρναούλ κατηγορείται από την εισαγγελία ότι δημοσίευσε «ψευδείς ειδήσεις» για τον ρωσικό στρατό στο κανάλι Tsenzoura-net (“όχι στην λογοκρισία”) και συγκεκριμένα επειδή έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραφε ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι στο θέατρο της Μαριούπολης.

Η Πανομαρένκο οδηγήθηκε στην απομόνωση τον Απρίλιο και τον Νοέμβριο τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Στα τέλη Ιανουαρίου έγινε γνωστό ότι η Πανομαρένκο οδηγήθηκε εκ νέου στην απομόνωση. Αυτό έγινε επειδή όπως έγραψε ο ιστότοπος 7Χ7 η δημοσιογράφος διαπληκτίσθηκε με τον πρώην σύζυγό της, στο διαμέρισμα του οποίου ζούσε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Επειδή πήγε στην αστυνομία να καταγγείλει το περιστατικό θεωρήθηκε ότι παραβίασε τον κατ’ οίκον περιορισμό. Σε αντίθεση με εκείνη ο πρώην σύζυγός της, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, είναι υποστηρικτής της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Το καθεστώς θα καταρρεύσει πριν την αποφυλάκιση μου υπό όρους», σχολίασε η Πανομαρένκο την ποινή που ζήτησε η εισαγγελία να της επιβληθεί.

