Ρωσία: Ελάχιστα τα ανταλλάγματα της Μόσχας στη Βόρεια Κορέα για τη βοήθεια στον πόλεμο

Μελέτη που δημοσιεύτηκε από το γερμανικό ίδρυμα Friedrich Naumann δείχνει τις ανισότητες που υπάρχουν στο τι προσφέρει η μία χώρα στην άλλη
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν / KCNA via REUTERS

Η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα έχουν μια από τις πιο στενές στρατιωτικές συνεργασίες κατά αυτή την περίοδο που κατακλύζεται από πολέμους και διαφωνίες. Η Βόρεια Κορέα μάλιστα έχει προσφέρει πολύ μεγάλη βοήθεια στην Ρωσία αφού τις έχει δώσει πολλά όπλα αλλά και πυρομαχικά. Η Ρωσία όμως δεν φαίνεται να προσφέρει τόσο όσα λαμβάνει, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε από το γερμανικό ίδρυμα Friedrich Naumann.

Η μελέτη, την οποία υπογράφει το φιλελεύθερο think tank με τίτλο “Άνιση Σύμπραξη”, αναφέρει ότι η Πιονγκγιάνγκ έχει παράσχει στη Μόσχα μεγάλες ποσότητες όπλων, πυρομαχικών και στρατιωτικού προσωπικού, ενώ η στήριξη της Ρωσίας ως αντάλλαγμα είναι ιδιαίτερα περιορισμένη με πολύ μικρό αντίκτυπο στην οικονομία της Βόρειας Κορέας.

Η ερευνήτρια Ολένα Γκουσεΐνοβα στη Σεούλ εκτίμησε ότι από το 2023 η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Ρωσία με όπλα αξίας τουλάχιστον 5,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει στείλει περίπου 15.000 στρατιώτες για να στηρίξει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αντιστοιχία από την Ρωσία όμως φαίνεται να κυμαίνεται στα 450 εκατομμύρια δολάρια έως 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση επίσημα στοιχεία, αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών και άλλες πηγές.

Η Βόρεια Κορέα φαίνεται ότι έχει λάβει κυρίως προμήθειες τροφίμων και κάποια συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά ελάχιστα με τη μορφή σκληρού νομίσματος.

Η έρευνα επισημαίνει ενδείξεις προστριβών στους κόλπους της ντε φάκτο συμμαχίας. Τα κρατικά βορειοκορεατικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν πρόσφατα ότι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι επέκριναν τις ρωσικές δυνάμεις για φτωχό συντονισμό και στρατηγικά σφάλματα κατά την έναρξη της ανάπτυξής τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από αυτό μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι η Βόρεια Κορέα κατηγόρησε τη Ρωσία για τις αρχικά μεγάλες απώλειες σε στρατιώτες, όπως μετέδωσε η ιστοσελίδα NK News με έδρα τη Σεούλ.

Η νοτιοκορεατική υπηρεσία πληροφοριών NIS εκτιμά ότι περίπου 2.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα στον πόλεμο.

Αξιωματούχοι της ΝIS πιστεύουν επίσης ότι ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είναι δυσαρεστημένος από την ανταπόκριση της Ρωσίας ως απάντηση στην αποστολή Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία και η Βόρεια Κορέα υπέγραψαν το 2024 συμφωνία στρατηγική σύμπραξης, με την οποία Δεσμεύτηκαν ότι θα βοηθήσουν η μία την άλλη σε περίπτωση που δεχθούν επίθεση.

