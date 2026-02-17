Κόσμος

Ρωσία: Ένας τερματικός σταθμός πετρελαίου και ένα εργοστάσιο χημικών χτυπήθηκαν από ουκρανικά drones

Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει ενός του νέου γύρου συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας υό την μεσολάβηση των ΗΠΑ
Ουκρανός στρατιώτης χειρίζεται drone
Ουκρανός στρατιώτης χειρίζεται drone / REUTERS / Stringer

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας με drones σε στρατηγικούς στόχους στη Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου.

Στο πλαίσιο αυτό, η ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα (17.02.2026) ότι ουκρανικά drones έπληξαν τον τερματικό σταθμό πετρελαίου Ταμάν στην περιοχή του Κρασνοντάρ, στη νότια Ρωσία, αλλά και ένα εργοστάσιο χημικών στην περιοχή της Περμ κοντά στα Ουράλια όρη.

Αξιωματούχος της SBU δήλωσε ότι η επίθεση στον τερματικό σταθμό του Ταμάν ήταν η δεύτερη που πραγματοποίησε η υπηρεσία του στις εγκαταστάσεις από τις 22 Ιανουαρίου. Το Γενικό Επιτελείο της Ουκρανίας είχε ανακοινώσει ξεχωριστά την Κυριακή (15.02.2026) ότι έπληξε τον τερματικό σταθμό.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της SBU επιτέθηκαν επίσης στο εργοστάσιο Metafrax Chemicals στην περιοχή Περμ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από την Ουκρανία, μια εγκατάσταση την οποία ο αξιωματούχος χαρακτήρισε ως μία από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής μεθανόλης στη Ρωσία και την Ευρώπη.

Και οι δύο επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν εν όψει ενός του νέου γύρου συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που ξεκίνησε στη Γενεύη, οι οποίες δεν αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

Τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν πλήξει από την αρχή του έτους εννέα διυλιστήρια στη Ρωσία, δήλωσε από την πλευρά του, ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Κιέβου.

Ο Ρόμπερτ Μπρόβντι αναφέρει ότι τα διυλιστήρια ήταν μεταξύ των 240 εγκαταστάσεων στη Ρωσία και στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη που επλήγησαν από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

