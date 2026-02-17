Σε εξέλιξη με χαμηλό πήχη προσδοκιών οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στη Γενεύη

Ξεκίνησαν λίγο πριν τις 15:00 (ώρα Ελλάδας) οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία, έπειτα από δύο συναντήσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που ήταν μάλλον άκαρπες.

Αξιωματούχοι από την Ουκρανία και την Ρωσία, αλλά και από τις ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, που σε λίγες μέρες συμπληρώνει τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

«Ξεκινάμε έναν νέο γύρο διαπραγματεύσεων σε τριμερή μορφή: Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία», δήλωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ με ανάρτηση στα social media.

Οι αξιώσεις και οι συμβολισμοί

Η ομάδα των ρώσων διαπραγματευτών, με επικεφαλής τον σκληροπυρηνικό εθνικιστή ιστορικό και πρώην υπουργό Πολιτισμού Βλαντιμίρ Μεντίνσκι, προσγειώθηκε γύρω στις 08:00 (ώρα Ελλάδας) στη Γενεύη, σύμφωνα με πηγή στους κόλπους αυτής της αντιπροσωπείας.

Η επιστροφή του «σκληροπυρηνικού» Μεντίσκι, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ερμηνεύεται ως πίεση της Μόσχας για τις εδαφικές της διεκδικήσεις και διαπραγματευτικής θέσης της Μόσχας και περαιτέρω εμπόδιο στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το Κίεβο σχεδιάζει να θέσει το ζήτημα της ενεργειακής κατάπαυσης του πυρός, ιδέα που η Μόσχα έχει επανειλημμένα απορρίψει στο παρελθόν.

Το εδαφικό και οι πιέσεις του Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ πιέζει για να επιτύχει μια διπλωματική διευθέτηση της σύγκρουσης που ξέσπασε με τη μαζική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

«Η Ουκρανία καλά θα κάνει να έρθει στο τραπέζι των συνομιλιών και μάλιστα γρήγορα», επανέλαβε χθες (16.02.2026) το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροπλάνου.

Τα δύο μέρη εργάζονται στη βάση του αμερικανικού σχεδίου που παρουσιάστηκε πριν από μήνες. Το ενδεχόμενο να προχωρήσει το Κίεβο σε εδαφικές παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα δυτικές εγγυήσεις για την ασφάλειά του, βρίσκεται στο κέντρο των συνομιλιών.

Οι διαπραγματεύσεις σκοντάφτουν κυρίως όσον αφορά την τύχη του Ντονμπάς, της μεγάλης βιομηχανικής λεκάνης της ανατολικής Ουκρανίας.

Η Μόσχα ζητάει να αποσυρθούν οι ουκρανικές δυνάμεις από ζώνες που εξακολουθούν να ελέγχουν στην περιφέρεια του Ντονμπάς, κάτι που το Κίεβο αρνείται.