Ρωσία: Επιδρομή drones της Ουκρανίας – Προκλήθηκε φωτιά σε νοσοκομείο και διυλιστήριο πετρελαίου

Συντρίμμια από drones της Ουκρανίας που καταρρίφθηκαν, προκάλεσαν φωτιές σε διυλιστήριο πετρελαίου και σε οροφή νοσοκομείου στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ της νοτιοδυτικής Ρωσίας, το βράδυ της Δευτέρας (19.08.2025).

Αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρέθηκε στον Λευκό Οίκο ώστε να συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ τους όρους για την επίτευξη ειρήνης με τη Ρωσία, ο ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά περιφέρειας της νοτιοδυτικής Ρωσίας.

«Πυροσβέστες εργάζονται επιτόπου για να περιορίσουν και να σβήσουν τις πυρκαγιές», εξήγησε ο περιφερειάρχης Αντρέι Μπατσάροφ. «Σύμφωνα με προκαταρκτικές πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί», πρόσθεσε.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανέφερε μέσω Telegram, ότι οι πτήσεις προς και από την περιφέρεια ανεστάλησαν για λόγους ασφαλείας για διάστημα περίπου 3 ωρών τη νύχτα.

Το εύρος της επίθεσης δεν έχει γίνει ακόμη σαφές. Ο κ. Μπατσάροφ έκανε λόγο για «μαζικής» κλίμακας επιδρομή drones.

Η ουκρανική πλευρά χαρακτηρίζει τις επιδρομές στη Ρωσία ανταπόδοση για τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα στον πόλεμο που διαρκεί 3.5 χρόνια και τονίζει πως στόχος είναι να καταστραφούν υποδομές απαραίτητες για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών υποδομών.

Το διυλιστήριο στη Βολγκαγκράντ ανήκει στον ρωσικό πετρελαϊκό κολοσσό Lukoil κι είχε ήδη αναστείλει τη λειτουργία του εξαιτίας επιδρομών ουκρανικών drones, σύμφωνα με 2 πηγές του Reuters.

Οι εργασίες διύλισης αργού έχουν ανασταλεί ως τουλάχιστον τα μέσα του Σεπτεμβρίου, διευκρίνισαν.

Το 2024 η συγκεκριμένη εγκατάσταση επεξεργάστηκε 13,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους αργού, ή με άλλα λόγια το 5,1% της συνολικής ποσότητας του πετρελαίου που διυλίστηκε στη χώρα.