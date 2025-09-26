Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ρωσία: Επτά νεκροί από νοθευμένο αλκοόλ – Άλλοι τρεις νοσηλεύονται με δηλητηρίαση

Η σύζυγος του υπόπτου επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αφού δοκίμασε το νοθευμένο αλκοόλ
Αλκοόλ
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Η κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ αποδείχθηκε μοιραία για 7 άτομα στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ τρεις άλλοι νοσηλεύονται με δηλητηρίαση.

Κάτοικος της πόλης Γκόστισι στη Ρωσία, κοντά στα σύνορα με την Εσθονία, συνελήφθη ως ύποπτος ότι πουλούσε το νοθευμένο αλκοόλ σε συντοπίτες του, ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το δίκτυο Telegram ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 12 και είπε ότι η σύζυγος του υπόπτου επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αφού δοκίμασε το προϊόν του συζύγου της.

Η Ρωσία ενίσχυσε τους ελέγχους της παραγωγής και πώλησης αλκοόλ μετά τον θάνατο 77 ανθρώπων στη Σιβηρία έπειτα από κατανάλωση παράνομου αλκοολούχου ποτού το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει σοβαρό πρόβλημα.

Τον Ιούνιο του 2023 τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλές περιφέρειες της δυτικής Ρωσίας μετά την κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Ειδικοί της βιομηχανίας λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές του αλκοόλ στο λιανεμπόριο και οι επίσης αυξανόμενοι περιορισμοί στις ρωσικές περιφέρειες των πωλήσεων αλκοολούχων έχουν στρέψει κάποιους στα χειροποίητα παρασκευάσματα, κάποιες φορές με μοιραίες επιπτώσεις.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το κοινοβούλιο της Σλοβακίας περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων - Eίπε «Ναι» στη συνταγματική αναθεώρηση
Το κείμενο που περιορίζει τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων επισημαίνει μάλιστα ότι «σε πολιτισμικά και ηθικά ζητήματα» το δίκαιο της Σλοβακίας υπερισχύει του ευρωπαϊκού
σλοβακία
Ερντογάν: «Θα πάρουμε το μερίδιό μας στη Μεσόγειο και θα έχουμε συνεργασία καζάν καζάν με τους γείτονες»
«Η Τουρκία δεν έχει καμία αξίωση για τα δικαιώματα ή την κυριαρχία κανενός» είπε ο Τούρκος πρόεδρος και πρόσθεσε για την Κύπρο ότι «η μόνη ρεαλιστική λύση είναι να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη δύο ξεχωριστών κρατών στο νησί»
REUTERS 31
Στη φυλακή la Santé ο Νικολά Σαρκοζί μετά την ιστορική καταδίκη του: Μονόκλινο κελί στην VIP πτέρυγα, τηλεόραση και ψυγείο με χρέωση
Ποια είναι η ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξένησε τον «Κάρλος τον Τσακάλι» και τον πρώην δικτάτορα του Παναμά, Μανουέλ Νοριέγκα - Χρησίμευε και ως χώρος εκτελέσεων με γκιλοτίνα
Ο Νικολά Σαρκοζί
16
Newsit logo
Newsit logo