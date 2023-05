Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (13.5.2023) στο κέντρο της Μόσχας όταν ξέσπασε φωτιά κοντά σε μεγάλο ξενοδοχείο της πρωτεύουσας της Ρωσίας.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας TASS, η φωτιά ξέσπασε σε εργοτάξιο δίπλα στο ξενοδοχείο Intercontinental της Μόσχας.

Βίντεο που ανέβασαν χρήστες του διαδικτύου δείχνουν πυκνούς μαύρους καπνούς να καλύπτουν το ξενοδοχείο και την περιοχή.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

