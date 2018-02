Ρωσία: Η φρίκη μέσα από τα «κλικ» – Συγκλονιστικές εικόνες και βίντεο από τα συντρίμμια του αεροσκάφους

Το αεροσκάφος πήρε μαζί του και 71 ζωές, αφού όπως ανακοινώθηκε κανείς δεν έχει επιζήσει. Πλέον οι διασώστες αναλαμβάνουν το μακάβριο καθήκον να εντοπίσουν τα διαλυμένα πτώματα στο σημείο της συντριβής.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τόσο σε εικόνες όσο και σε βίντεο το απόκοσμο και φριχτό σκηνικό, που αποτελείται από κομάτια του αεροσκάφους… παντού.

Δείτε τις εικόνες και τα βίντεο

Some plane debris are scattered near the nearby village houses pic.twitter.com/u8TQ6aMfwf

https://www.youtube.com/watch?v=NGGDhb7w-xQ

Family members of crashed airline gather at destination airport. They wait for the plane that would never arrive now. pic.twitter.com/PX2L48Cr4F

— English Russia (@EnglishRussia1) 11 Φεβρουαρίου 2018