Ρωσία: «Γαλλία και Βρετανία θέλουν να δώσουν μυστικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία» – Απειλές Πούτιν για αντίποινα

Σε μία κρίσιμη περίοδο για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία και στην επέτειο των τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα επαναφέρει στο προσκήνιο την συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα.

Όλα ξεκίνησαν από έκθεση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (SVR) η οποία πυροδότησε σφοδρές αντιδράσεις ακόμα και από τον Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία υποστηρίζει ότι Γαλλία και Βρετανία σχεδιάζουν να μεταφέρουν μυστικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες δεν παρουσιάζουν κανέναν στοιχείο για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς τους, ότι «η Γαλλία και η Βρετανία ‘εργάζονται ενεργά’ για την παροχή στην Ουκρανία πυρηνικών όπλων και συστημάτων εκτόξευσης, με την πολεμική κεφαλή μικρού μεγέθους TN75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, να είναι μια από τις επιλογές».

Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε τη Μόσχα να ξεκινήσει νέο γύρο πυρηνικών απειλών κατά της Δύσης. Η Ουκρανία, η οποία έχει εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα που βρίσκονταν στο έδαφός της από τη σοβιετική εποχή – σύμφωνα με το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 – έχει αρνηθεί πολλάκις στο παρελθόν ότι σχεδιάζει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Απειλές Πούτιν για αντίποινα

Μιλώντας νωρίτερα σήμερα (24.02.2026) στους επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB), ο πρόεδρος Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών».

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα εναντίον της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία: αυτό περιλαμβάνει το σφυροκόπημα πόλεων, τις δολιοφθορές υποδομών και τις απόπειρες δολοφονίας κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων», είπε χαρακτηριστικά ο Ρώσος πρόεδρος.

«Υπάρχει μια απόλυτη ανάγκη να ηττηθεί η Ρωσία. Αναζητούν οποιονδήποτε τρόπο, ο,τιδήποτε. Θα πιέσουν τους εαυτούς τους σε ακραίο βαθμό και τότε θα το μετανιώσουν», υπογράμμισε ενώ διευκρίνισε πως ρωσικοί ενεργειακοί αγωγοί στη Μαύρη Θάλασσας θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.

Εξέδωσε ένα διάταγμα με στόχο «να ενισχυθεί η αντιτρομοκρατική προστασία των ενεργειακών υποδομών και υποδομών μεταφορών και των σημείων δημοσίων συναθροίσεων, να παρασχεθεί η μέγιστη κάλυψη των κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να εφαρμοστούν επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

Στο τέλος, εξαπέλυσε απειλές για αντίποινα, με αφορμή την έκθεση της SVR για το σενάριο η Γαλλία με την Βρετανία να παραδώσουν μυστικά πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, λέγοντας πως «οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πολύ καλά ποιες θα είναι οι συνέπειες της χρήσης πυρηνικών όπλων».

Ουσάκοφ: «Θα επηρεάσει τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις»

Η έκθεση της SVR ήταν ακόμη μια αφορμή για να «σκληρύνει» ακόμη περισσότερο η στάση της Μόσχας στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ και επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις δήλωσε ότι «η πρόθεση της Βρετανίας και της Γαλλίας να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας».

«Φυσικά, θα το συζητήσουμε με τους Αμερικανούς», πρόσθεσε ο Ουσακόφ. Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη πρόοδο, παρά την πίεση των ΗΠΑ, καθώς παραμένουν τα ζητήματα «αγκάθια» – το εδαφικό και ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Νέες πυρηνικές απειλές Μεντβέντεφ

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, δεν ξέφυγε από τα συνηθισμένα του και απείλησε πως η Ρωσία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά της Δύσης.

«Οι αναφορές της SVR ότι η Γαλλία και η Βρετανία σκοπεύουν να παραδώσουν πυρηνικές δυνατότητες στο ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο αλλάζουν εντελώς την κατάσταση. Δεν πρόκειται απλώς για την καταπάτηση της Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) ή για κάποιες άλλες λεπτομέρειες του διεθνούς δικαίου. Πρόκειται για άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε ένα τέτοιο σενάριο η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, συμπεριλαμβανομένων των μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, εναντίον στόχων στην Ουκρανία που απειλούν τη χώρα μας. Και, αν χρειαστεί, εναντίον των χωρών προμηθευτών που εμπλέκονται τώρα σε πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία. Αυτή είναι η συμμετρική αντίδραση στην οποία θα είχε δικαίωμα η Ρωσική Ομοσπονδία», γράφει χαρακτηριστικά ο Μεντβέντεφ.

«Στα όρια της τρέλας» οι αναφορές για πυρηνικά στην Ουκρανία

Την «σκυτάλη» των προειδοποιήσεων κατά των πυρηνικών όπλων παίρνουν ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, και η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

Ο Πεσκόφ δήλωσε πως οι προσπάθειες της Γαλλίας και της Βρετανίας για μεταφοράς πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία «αγγίζουν τα όρια της τρέλας».

«Το γεγονός ότι μιλάμε για τέτοια βήματα που αγγίζουν τα όρια της τρέλας είναι, φυσικά, πολύ σοβαρά νέα», είπε και πρόσθεσε ότι ελπίζει οι πολίτες και βουλευτές των δύο αυτών χωρών να αντιδράσουν κατάλληλα.

«Καμπανάκι κινδύνου» από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών

Τις «προσπάθειες εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρηνικά όπλα» καταδίκασε ως «απαράδεκτες» και ως «σοβαρή κλιμάκωση» η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύμφωνα με όσα είπε η ίδια, «οποιαδήποτε βήματα για να βοηθηθεί το Κίεβο να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες θα συναντήσουν αναπόφευκτα μια σκληρή απάντηση από τη Μόσχα».

«Οι απερίσκεπτες προσπάθειες του Λονδίνου και του Παρισιού να εξοπλίσουν το Κίεβο με ατομική βόμβα υπονομεύουν το καθεστώς μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων», επεσήμανε η Ζαχάροβα.

«Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της», αναφέρει από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

