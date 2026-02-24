Κόσμος

Ο Πούτιν κατηγορεί την Ουκρανία για τρομοκρατικές επιθέσεις: «Προσπαθεί να τορπιλίσει την ειρηνευτική διαδικασία»

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης των ειρηνευτικών συνομιλιών», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν / Maxim Shipenkov / Pool via REUTERS

Στην επέτειο συμπλήρωσης τεσσάρων ετών από την αιματηρή και καταστροφική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάνει το «άσπρο μαύρο», κατηγορώντας το Κίεβο ότι προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Κατά την διάρκεια της ομιλίας του σήμερα (24.02.2026) στην ετήσια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών (FSB) ο Βλαντίμιρ Πούτιν «πέταξε το μπαλάκι» των ευθυνών στην Ουκρανία για την πορεία και το μέλλον των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Καταδίκασε τις ουκρανικές «τρομοκρατικές επιθέσεις» – όπως τις χαρακτήρισε – εναντίον της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων απειλών για διάφορους αγωγούς, κατηγορώντας τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες από αυτές, επειδή το Κίεβο απέτυχε να προκαλέσει την ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε ο Πούτιν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η άμυνα των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών αντικειμένων.

Είπε επίσης στους ηγέτες της FSB ότι η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία απαιτούσε μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση εκ μέρους τους.

