Την ώρα που η Συρία φλέγεται από την τουρκική εισβολή, με την Ρωσία να ενισχύει τις θέσεις της προελαύνοντας μαζί με Κούρδους και τον στρατό του Άσαντ, επέλεξε η Μόσχα να πραγματοποιήσει νέα μεγάλη στρατιωτική άσκηση, την οποία μάλιστα παρακολούθησε ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης «Grom-2019», στην οποία συμμετείχαν 12.000 στρατιώτες, πραγματοποιήθηκαν και εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ, υπό το βλέμμα του Ρώσου Προέδρου.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι κρούζ τύπου Calibr όπως βαλλιστικοί πύραυλοι τύπου Yars και Iskander. «Φρόντισε» δε να γνωστοποιήσει μέσω Twitter σε όλο τον κόσμο τα νέα οπλικά συστήματα.

Από το κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ, στο πεδίο δοκιμών Κούρα, στην περιοχή Καμτσάτκα εκτοξεύθηκε διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος τύπου Yars.

#Footage Within #Grom2019 strategic command & control exercise, the #Iskander missile system units have carried out cruise missile launches at the Eastern and Southern Military Distric test sites #StrategicExercise #MissileLaunch #CruiseMissiles pic.twitter.com/wMdR6QwhoZ

— Минобороны России (@mod_russia) October 17, 2019