Δεμένη στη θέση της παρέμεινε μια επιβάτης καθόλη τη διάρκεια της πτήσης από τη Σταυρούπολη στη Μόσχα. Όλα εκτυλίχθηκαν σε πτήση της Aeroflot όταν η γυναίκα αποφάσισε να καπνίσει μέσα στο αεροπλάνο που εκτελούσε πτήση της Ρωσίας.

Η αεροσυνοδός της Aeroflot έκανε παρατήρηση στην γυναίκα λέγοντάς της πως δεν επιτρέπεται το κάπνισμα με την γυναίκα να φωνάζει σε έξαλλη κατάσταση.

Η γυναίκα, με τον όνομα Όλγα, γδύθηκε από τη μέση και πάνω και άρχισε να χτυπά την πόρτα του πιλοτηρίου για να μπει μέσα, φωνάζοντας ότι «θα πεθάνουμε όλοι» και πως οι επιβάτες βρίσκονταν σε κίνδυνο, λέγοντας ότι έπρεπε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους…

Η γυναίκα δάγκωσε μια αεροσυνοδό πριν ακινητοποιηθεί με τη βοήθεια άλλων επιβατών.

Εν τέλει η Όλγα ακινητοποιήθηκε, ενώ οι αεροσυνοδοί αναγκάστηκαν να τη δέσουν με πλαστικές χειροπέδες για το υπόλοιπο της πτήσης.

In a shocking incident on an Aeroflot flight from Stavropol to Moscow, a female passenger stripped naked and attempted to enter the cockpit, shouting that everyone on board was in danger.



According to reports, the woman, who has been identified only as Olga, had been smoking in… https://t.co/oh8zqAUndD pic.twitter.com/SetfKDO0XW