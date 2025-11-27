Ρωσία: Ισόβια κάθειρξη στους 8 κατηγορούμενους για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Δικαστήριο στη Ρωσία καταδίκασε σήμερα (27.11.2025) σε ισόβια κάθειρξη τους 8 κατηγορούμενους για την εμπλοκή τους στην τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε το 2022 τμήμα της γέφυρας της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014.

Τρία χρόνια μετά την καταστροφική έκρηξη στη γέφυρα που συνδέει την χερσόνησο της Κριμαίας με την ηπειρωτική Ρωσία, η ρωσική δικαιοσύνη ολοκλήρωσε την ακροαματική διαδικασία και καταδίκασε σε ισόβια τους 8 άνδρες που είχαν συλληφθεί από τις ομοσπονδιακές αρχές ασφαλείας.

Ειδικότερα, οι οκτώ κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι ότι ανήκαν σε «οργανωμένη εγκληματική ομάδα» που είχε στόχο «τη διάπραξη επίθεσης» στη γέφυρα της Κριμαίας, ανέφερε το περιφερειακό στρατιωτικό δικαστήριο σε ανακοίνωσή του.

Την ευθύνη για την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε 8 μήνες μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ανέλαβε αργότερα το Κίεβο.

REUTERS / Sergey Pivovarov

Πως έγινε η επίθεση

Η οδική και σιδηροδρομική αυτή γέφυρα, μήκους 19 χιλιομέτρων, την οποία εγκαινίασε το 2018 ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, αποτελεί για τις ρωσικές αρχές ένα από τα σύμβολα της προσάρτησης το 2014 της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας.

Στις 8 Οκτωβρίου του 2022, ένα φορτηγό που ήταν «παγιδευμένο» με εκρηκτικά και κινείτο πάνω στη γέφυρα εξερράγη προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Από τη γιγάντια έκρηξη που σημειώθηκε, προκλήθηκε επίσης πυρκαγιά σε 8 σιδηροδρομικά βυτιοφόρα οχήματα πετρελαϊκών προϊόντων, και καταστράφηκαν δύο τομείς της οδικής γέφυρας από μπετόν.

REUTERS / Sergey Pivovarov

Στην επίθεση έχασαν τη ζωή τους 5 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο οδηγός του φορτηγού, στο οποίο είχαν φορτωθεί τα εκρηκτικά εν αγνοία του, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δικαστηρίου.

Οι 8 άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο του 2025.

Άλλη επίθεση, για την οποία είχε αναλάβει και πάλι την ευθύνη το Κίεβο, προκάλεσε επίσης ζημιές στη γέφυρα, με τη χρήση μη επανδρωμένων θαλάσσιων οχημάτων (drones) τον Ιούλιο του 2023.

Έκτοτε, οι ρωσικές αρχές έχουν ενισχύσει πολύ την επίβλεψη της γέφυρας αυτής, η οποία επιτρέπει κυρίως την αποστολή στρατευμάτων και στρατιωτικού υλικού στην προσαρτημένη Κριμαία.