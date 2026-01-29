Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του Telegram μεταδίδουν ότι επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, πληροφορία που αναδημοσιεύουν και ουκρανικά sites.

Οι αναφορές – που δεν έχουν επιεβαιωθεί – επικαλούνται και τον ιδρυτή της εταιρείας KRAKEN Serhii Nemichev που φέρεται να δήλωσε ότι φαίνεται και οι δύο πλευρές, Ρωσία και Ουκρανία, να τηρούν μια εκεχειρία ενέργειας, αν και ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει να φανεί αν αυτό είναι αληθές και θα τηρηθεί.

Russian side saying that a ceasefire on energy infrastructure has been agreed to as of 7am today. pic.twitter.com/oD4gckcbkt — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 29, 2026

Η ιδέα μιας εκεχειρίας στον τομέα της ενέργειας φέρεται να συζητήθηκε κατά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και τις ανεπίσημες επαφές ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα.

Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το Κρεμλίνο

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω ακόμη αυτό».





“I can’t comment on this at the moment,” Peskov said in response to a journalist’s question about a possible energy ceasefire between Russia and Ukraine.



Earlier, unconfirmed reports appeared in several Russian media claiming that Moscow and Kyiv had allegedly agreed to halt… pic.twitter.com/XW6j9cSbsZ — Visegrád 24 (@visegrad24) January 29, 2026

Το γεγονός πάντως ότι ο Πεσκόφ δεν διέψευσε τις αναφορές αυτές ίσως υποδηλώνει πως κάποιου είδους συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχει επιτευχθεί.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (29/1/2026) ότι παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 ακόμα σορούς που παρουσιάστηκαν ως σοροί που ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη.

«Σήμερα, εφαρμόστηκαν μέτρα επαναπατρισμού, 1.000 σοροί επέστρεψαν στην Ουκρανία, που, σύμφωνα με ρωσική πλευρά, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς», όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram το ουκρανικό Κέντρο που είναι υπεύθυνο για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Η Μόσχα δήλωσε από την πλευρά της ότι παρέλαβε τα λείψανα 38 Ρώσων στρατιωτών από το Κίεβο.