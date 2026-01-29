Κόσμος

Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν σε εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές, μεταδίδουν ρωσικά ΜΜΕ

Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το Κρεμλίνο
Μια λήψη από drone δείχνει μια κατοικημένη περιοχή που έχει υποστεί ζημιές από τις συνεχείς ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην πόλη Κωστιάντινιβκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ
Μια λήψη από drone δείχνει μια κατοικημένη περιοχή που έχει υποστεί ζημιές από τις συνεχείς ρωσικές στρατιωτικές επιθέσεις, εν μέσω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία, στην πόλη Κωστιάντινιβκα, στην περιοχή του Ντόνετσκ / Сonsolidated Brigade 'Khyzhak' of the Ukrainian Patrol Police Department/Handout via REUTERS

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης και χρήστες του Telegram μεταδίδουν ότι επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία για εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα, πληροφορία που αναδημοσιεύουν και ουκρανικά sites.

Οι αναφορές – που δεν έχουν επιεβαιωθεί – επικαλούνται και τον ιδρυτή της εταιρείας KRAKEN Serhii Nemichev που φέρεται να δήλωσε ότι φαίνεται και οι δύο πλευρές, Ρωσία και Ουκρανία, να τηρούν μια εκεχειρία ενέργειας, αν και ο ίδιος τόνισε ότι παραμένει να φανεί αν αυτό είναι αληθές και θα τηρηθεί.

Η ιδέα μιας εκεχειρίας στον τομέα της ενέργειας φέρεται να συζητήθηκε κατά τις συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι και τις ανεπίσημες επαφές ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία αυτή την εβδομάδα.

Δεν επιβεβαιώνει ούτε διαψεύδει το Κρεμλίνο

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, που ρωτήθηκε σχετικά, απάντησε: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω ακόμη αυτό».

Το γεγονός πάντως ότι ο Πεσκόφ δεν διέψευσε τις αναφορές αυτές ίσως υποδηλώνει πως κάποιου είδους συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία έχει επιτευχθεί.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα (29/1/2026) ότι παρέλαβε από τη Ρωσία 1.000 ακόμα σορούς που παρουσιάστηκαν ως σοροί που ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη μάχη.

«Σήμερα, εφαρμόστηκαν μέτρα επαναπατρισμού, 1.000 σοροί επέστρεψαν στην Ουκρανία, που, σύμφωνα με ρωσική πλευρά, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς», όπως ανακοίνωσε σήμερα μέσω Telegram το ουκρανικό Κέντρο που είναι υπεύθυνο για τους αιχμαλώτους πολέμου.

Η Μόσχα δήλωσε από την πλευρά της ότι παρέλαβε τα λείψανα 38 Ρώσων στρατιωτών από το Κίεβο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
136
104
101
75
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Οι NAVTEX για τις «παράνομες» δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο δεν είναι για 2 χρόνια, αλλά επ' αόριστον
Οι δύο τουρκικές NAVTEX που είδαν το φως της δημοσιότητας στις 23/1/2026 επαναλαμβάνουν αξιώσεις της Άγκυρας και μάλιστα λίγο πριν πραγματοποιηθεί η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν
Τουρκική φρεγάτα
Νέο βίντεο δείχνει τον Άλεξ Πρέτι να συγκρούεται με πράκτορες της ICE 11 μέρες πριν από τη δολοφονία του στη Μινεάπολη
Τα πλάνα καταγράφηκαν στις 13 Ιανουαρίου, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου ο Πρέτι έπεσε νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της συνοριοφυλακής στη Μινεάπολη
Ο Άλεξ Πρέτι συγκρούεται με πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευης 11 μέρες πριν τη δολοφονία του
12
Διέλυσαν με δακρυγόνα ειρηνική διαδήλωση στο Τέξας για την απελευθέρωση του 5χρονου Λίαμ
Διαδηλωτές κράταγαν πλακάτ με συνθήματα όπως «η ICE τρομοκρατεί και ποινικοποιεί παιδιά», «καταργήστε την ICE» και άλλα, πιο αθυρόστομα, που πρόσαπταν στην υπηρεσία «ναζιστικές» μεθόδους
Διαμαρτυρία στην περιοχή που κρατείται ο Άντριαν Κονέχο και ο γιος του Λίαμ
Οι τρεις όροι του Τραμπ για να μην επιτεθεί με την αμερικανική αρμάδα στο Ιράν και τα σενάρια «αλλαγής καθεστώτος»
Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις, επίδειξη ισχύος με το USS Abraham Lincoln και σκληροί όροι για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα της Τεχεράνης - Αναλύσεις New York Times, CNN
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Newsit logo
Newsit logo