Ρωσία: Καταρρίφθηκαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε τρεις ώρες – Στο στόχαστρο και η Μόσχα

Μετά τις καταστροφικές επιδρομές με εκατοντάδες drones και πυραύλους στην Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις θέλησαν να πάρουν το «αίμα τους πίσω» εξαπολύοντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, στοχεύοντας μάλιστα και τη Μόσχα.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα (27.12.2025) το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, τα συστήματα αεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 111 ουκρανικά drones μέσα σε διάστημα τριών ωρών (14:00 και 17:00) πάνω από έξι ρωσικές περιοχές, εκ των οποίων 8 drones πάνω από τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι άλλα 11 drones – με στόχο την Μόσχα – καταρρίφθηκαν αργότερα.

Η Rosaviatsia, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, ανακοίνωσε ότι τα αεροδρόμια Βνούκοβο και Σερεμέτιεβο της Μόσχας επέβαλαν προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας.