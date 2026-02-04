Ρωσία: Κωμικός καταδικάστηκε σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση για «αστείο» που κορόιδευε βετεράνο πολέμου χωρίς πόδια

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η λογοκρισία στην Ρωσία έχει φτάσει άλλα επίπεδα, καθώς επιβάλλονται αυστηρές ποινές όσους κρίνουν οι αρχές ότι μίλησαν προσβλητικά ή διέδωσαν ψεύδη για τον ρωσικό στρατό, κάτι που ο κωμικός Αρτέμι Οστάνι βίωσε από «πρώτο χέρι»

Και αυτό διότι ο Ρώσος stand-up κωμικός καταδικάστηκε σήμερα (04.02.26) για υποκίνηση μίσους σε σχεδόν έξι χρόνια φυλάκιση, για ένα αστείο που έκανε για ένα βετεράνο του πολέμου χωρίς πόδια, γεγονός που προκάλεσε οργή μεταξύ των εθνικιστών και των στρατιωτικών μπλόγκερ στη Ρωσία.

Δημοσιογράφος του Reuters που βρέθηκε στο δικαστήριο ανέφερε ότι ο Ρώσος κωμικός καταδικάστηκε σε φυλάκιση πέντε ετών και εννέα μηνών, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 300.000 ρουβλίων (3.908 ευρώ).

Ο Ρώσος κωμικός Αρτέμι Οστάνιν / REUTERS / Anastasia Barashkova

Ο Οστάνιν καταδικάστηκε επίσης για προσβολή των συναισθημάτων των Χριστιανών για ένα άλλο αστείο που έκανε για τον Ιησού, το οποίο κρίθηκε άκομψο και εξόργισε τους Ορθόδοξους εθνικιστές.

Το κακόγουστο αστείο που οδήγησε στη σύλληψή του

Η σύλληψη και η μεταχείρισή που του επιφυλάχθηκε ήταν επαρκής ως τιμωρία για οποιοδήποτε αδίκημα είχε προκαλέσει, δήλωσε ο Οστάνιν κατά τη διάρκεια της δίκης του.

Η Ρωσία λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ψήφισε σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας το 2022.

Άτομα και οργανώσεις που πρόσκεινται στο Κρεμλίνο καταγγέλλουν έκτοτε δημόσια, άτομα που θεωρούν ότι έχουν παραβιάσει αυτούς τους νόμους και τους έχουν καταδώσει στις αρχές.

REUTERS / Anastasia Barashkova

Τα προβλήματα του Οστάνιν ξεκίνησαν αφότου εμφανίστηκε μπροστά σε ένα μικρό κοινό τον Μάρτιο του 2025 και αστειεύτηκε για το πώς ένας φτωχός βετεράνος πολέμου που είχε χάσει τα πόδια του μετά την ανατίναξη από νάρκη και τώρα αναγκαζόταν να μετακινείται με σκέιτμπορντ, είχε πατήσει το πόδι του ενώ διέσχιζε μια υπόγεια διάβαση στη Μόσχα.

Ο Οστάνιν είχε μιλήσει επίσης για ένα αναπηρικό αμαξίδιο ως «μεταφορέα κορμών». Ο ίδιος δ

εν ήταν γνωστός ως όνομα εκείνη την περίοδο και ένα βίντεο με τη στιγμή που έλεγε το αστείο, έδειχνε μια ομάδα τεσσάρων συναδέλφων κωμικών να παραμένουν ανέκφραστοι, καθώς ακούγονταν πολλά γέλια από το κοινό.

Ωστόσο, το βίντεο του αστείου αξιοποιήθηκε από τους πολεμικούς bloggers και τους εθνικιστές στην εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Telegram, με αποτέλεσμα να γίνει viral, με τους επικριτές να κατηγορούν τον Οστάνιν ότι ξεπέρασε τα όρια χλευάζοντας χυδαία βετεράνους που διακινδύνευαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

REUTERS / Anastasia Barashkova

Η «Σορόκ Σορόκοφ», μια ισχυρή ορθόδοξη εθνικιστική ομάδα, δήλωσε ότι πολλοί Ρώσοι δεν είχαν καταλάβει ότι οι καιροί είχαν αλλάξει και ότι το κράτος θα έπρεπε να αυστηροποιήσει τον έλεγχό του σε τέτοιες παραστάσεις για να σταματήσει αυτό που χαρακτήρισε γενική παρακμή των ηθικών αξιών.

«Τα τελευταία χρόνια, οι κωμικοί συχνά ξεπερνούν τις κόκκινες γραμμές και κάνουν αστεία για θέματα που αποτελούν ταμπού σε κάθε κανονική κοινωνία», δήλωσε ο Γκεόργκι Σολντάτοφ, διευθυντής του κέντρου ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ομάδας.

Φοβισμένος από τις αντιδράσεις για την παράστασή του, ο Οστάνιν προσπάθησε να δραπετεύσει από τη Ρωσία τον Μάρτιο του 2025, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία στη γειτονική Λευκορωσία, στενό σύμμαχο της Ρωσίας και μεταφέρθηκε στη Μόσχα, όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με την δικαιοσύνη.

Ερωτηθείς από τον δικαστή αν κατάλαβε την ποινή του, ο Οστάνιν είπε: «Στο διάολο η δικαστική σας πρακτική. Όχι, δεν καταλαβαίνω».